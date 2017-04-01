«Акжайык» из Уральска вничью сыграл с «Атырау»
Сегодняшний матч (1 апреля) между «Акжайыком» и «Атырау» завершился со счетом 2:2.
Матч IV тура чемпионата РК по футболу между командами «Акжайык» и «Атырау» прошел сегодня, 1 апреля, в Уральске.
Первый тайм голов не принес и лишь на 54-ой минуте атыраусцам удалось выйти вперед. Гол забил Юре Обшивач. Уже через несколько минут уральцы смогли отыграться — капитан команды Мирам Сапанов сравнял счет. Сразу же после этого, на 70-ой минуте, после гола Джона Дельгадо «Акжайык» вырвался-таки вперед.
Однако, удержать первенство в этом матче акжайыковцы не смогли. На последних минутах встречи Новица Максимович точно пробил по воротам уральцев. Счет — 2:2.
Екатерина Литвякова