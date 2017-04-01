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Опубликовано: Сб, Апр 1st, 2017
143 ЗКО / Картина дня

«Акжайык» из Уральска вничью сыграл с «Атырау»

Сегодняшний матч (1 апреля) между «Акжайыком» и «Атырау» завершился со счетом 2:2.

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Матч IV тура чемпионата РК  по футболу между командами «Акжайык» и «Атырау»  прошел сегодня, 1 апреля, в Уральске.

Первый тайм голов не принес и лишь на 54-ой минуте атыраусцам удалось выйти вперед. Гол забил Юре Обшивач. Уже через несколько минут уральцы смогли отыграться — капитан команды Мирам Сапанов сравнял счет. Сразу же после этого, на 70-ой минуте,  после гола Джона Дельгадо «Акжайык» вырвался-таки вперед.

Однако, удержать первенство в этом матче акжайыковцы не смогли. На последних минутах встречи Новица Максимович точно пробил по воротам уральцев. Счет — 2:2.

Екатерина Литвякова

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