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Опубликовано: Сб, Апр 1st, 2017
671 ЗКО / Картина дня

﻿В ЗКО сельский аким ездил пьяным и не подчинялся представителям дорожной полиции

Диссовет вынес данное решение в отношении и.о акима села Круглоозерное  Салтаната Ескендирова.

2017-04-01 16.30.53

 Об этом стало известно из официального блога Национального бюро по противодействию коррупции на блог- площадке yvision.kz.
— Салтанат Ескендиров в нерабочее время управлял автомобилем, будучи не трезвым,  — пишет антикоррупционное ведомство. — Кроме всего прочего чиновник не останавливал машину, и не подчинялся представителям дорожной полиции.
Дисциплинарный совет по этике госслужащих  вынес в адрес акима города рекомендации по наложению указанному должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде «строгого выговора».
Салтанат Ескендиров является исполняющим обязанности акима Круглоозерновского сельского округа, однако по собственной информации «УН» фактически является акимом села. Чиновник заменял экс- акима Круглоозерного, нынешнего замакима Уральска Мирболата Нуржанова во время его учёбы по программе «Болашақ».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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