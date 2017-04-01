﻿В ЗКО сельский аким ездил пьяным и не подчинялся представителям дорожной полиции

Диссовет вынес данное решение в отношении и.о акима села Круглоозерное Салтаната Ескендирова.

Об этом стало известно из официального блога Национального бюро по противодействию коррупции на блог- площадке yvision.kz.

— Салтанат Ескендиров в нерабочее время управлял автомобилем, будучи не трезвым, — пишет антикоррупционное ведомство. — Кроме всего прочего чиновник не останавливал машину, и не подчинялся представителям дорожной полиции.

Дисциплинарный совет по этике госслужащих вынес в адрес акима города рекомендации по наложению указанному должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде «строгого выговора».

Салтанат Ескендиров является исполняющим обязанности акима Круглоозерновского сельского округа, однако по собственной информации «УН» фактически является акимом села. Чиновник заменял экс- акима Круглоозерного, нынешнего замакима Уральска Мирболата Нуржанова во время его учёбы по программе «Болашақ».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА