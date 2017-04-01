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Опубликовано: Сб, Апр 1st, 2017
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Житель Уральска подозревается в убийстве женщин в Самаре

В г.Самара Российской Федерации взят под стражу гражданин Казахстана по подозрению в серийных убийствах.

Павел Шаяхметов, стоп-кадр из видеозаписи его показаний после задержания

Павел Шаяхметов, стоп-кадр из видеозаписи его показаний после задержания

Житель г.Уральск Западно-Казахстанскрй области 30-летний Павел Шаяхметов был арестован в Самаре по подозрению в убийстве двух пенсионерок. убийства произошли 23 и 25 марта. В одном случае пенсионерку задушили, во втором случае — зарезали ножом. У Павла Шаяхметова в момент задержания при себе имелись золотые украшения убитых пенсионерок. По словам полицейских арестованный признал свою вину в обоих убийствах. Кроме того полиция проверяет его причастность к совершению убийств других одиноких пенсионерок в разных городах России.

По информации следствия Павел Шаяхметов дважды женат, имеет детей.

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