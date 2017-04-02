В ДТП погибла женщина, тяжело травмированы дети
Тяжелейшее ДТП случилось сегодня в половине десятого утра на трассе Уральск-Атырау около Щапово. Водитель джипа допустил столкновение с ВАЗом.
Погибла женщина. В салоне находились маленькие дети, оба получили тяжёлые травмы.
Полиция на месте, на место трагедии направляется автомобиль «Скорой помощи».
Горе какое…дети без матери остались. УН, вчера 1 апреля, в Подстепном тоже была жуткая авария
ёлки-палки…когда это закончится? когда наконец государство разделит трассы отбойниками? так и будут водятлы друг друга убивать и невинных! близким и родным соболезнования.
зы. конечно на этом участке трассы, жопики не стояли…
снова джип….
Искренне соболезную.Невосполнимая утрата детям