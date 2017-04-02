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Опубликовано: Вс, Апр 2nd, 2017
1 172 ЗКО / Картина дня

В ДТП погибла женщина, тяжело травмированы дети

Тяжелейшее ДТП случилось сегодня в половине десятого утра на трассе Уральск-Атырау около Щапово. Водитель джипа допустил столкновение с ВАЗом.

Погибла женщина. В салоне находились маленькие дети, оба получили тяжёлые травмы.

Полиция на месте, на место трагедии направляется автомобиль «Скорой помощи».

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4 комментария
  1. Строитель:
    2 Апрель 2017 в 10:15

    Горе какое…дети без матери остались. УН, вчера 1 апреля, в Подстепном тоже была жуткая авария

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  2. HumptyDumpty:
    2 Апрель 2017 в 10:34

    ёлки-палки…когда это закончится? когда наконец государство разделит трассы отбойниками? так и будут водятлы друг друга убивать и невинных! близким и родным соболезнования.
    зы. конечно на этом участке трассы, жопики не стояли…

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  3. HumptyDumpty:
    2 Апрель 2017 в 10:39

    снова джип….

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  4. Город:
    2 Апрель 2017 в 10:41

    Искренне соболезную.Невосполнимая утрата детям

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