В ДТП погибла женщина, тяжело травмированы дети

Тяжелейшее ДТП случилось сегодня в половине десятого утра на трассе Уральск-Атырау около Щапово. Водитель джипа допустил столкновение с ВАЗом.

Погибла женщина. В салоне находились маленькие дети, оба получили тяжёлые травмы.

Полиция на месте, на место трагедии направляется автомобиль «Скорой помощи».