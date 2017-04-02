В Уральске первоапрельская шутка обернулась уголовным делом

Жительница Уральска 1 апреля решила разыграть своего парня. Ее шутку полиция расценила как телефонное хулиганство и привлекает девушку к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-Служба акимата Западно-Казахстанской области. В пресс-релизе акимата сообщается: «Сегодня, 1 апреля 2017 года приблизительно в 09:01 часов на пульт «102» от гражданки 1987 г.р. поступило сообщение о том, что ее мужа якобы удерживают в заложниках в поезде. Спустя некоторе время данная гражданка перезвонила, сообщив, что решила пошутить и сказанное ранее не соответствует действительности.

​В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. В отношении гражданки «А» 1987 г.р. начато доудебное расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), за что предусмтаривается наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет»