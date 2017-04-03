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Опубликовано: Пн, Апр 3rd, 2017
4 058 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Аким села  Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки».

На прошлой неделе диссовет вынес в отношении и.о. сельского акима «строгий выговор» за пьяную езду и неповиновение сотрудникам полиции. Сегодня Салтанат Ескендиров прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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Иллюстративное фото. tverigrad.ru

 

Стоит отметить, что чиновник продолжает исполнять обязанности акима села Круглоозерное. Сам Ескендиров поясняет сложившиеся обстоятельства сватовством.

— Осенью прошлого года я выступал в роли кіші құда (младший сват на казахской церемонии сватовства. — «Уральская неделя») на сватовстве сестренки своей супруги, — поясняет и.о. акима села Круглоозерное Салтанат Ескендиров. –  На церемонии сватовства меня постоянно  вынуждали выпить. Я  то и дело отбивался от этих нападок, но в конце концов мне стало неудобно перед  собравшимися, и я выпил одну рюмку водки. Около десяти вечера я возвращался со сватовства к себе домой. На улице Петровского меня начали останавливать представители дорожной полиции, но, поскольку было темно, я не сразу их заметил. Когда они всё-таки остановили меня, они сообщили мне, что я якобы несколько раз  проигнорировал их призыв остановиться . Это моё действие в пресс–релизе антикоррупционного бюро указали как «неповиновение сотрудникам полиции».

Со слов Салтаната Ескендирова, в медицинском освидетельствовании было указано, что у чиновника была легкая степень опьянения. Мужчину лишили водительских прав на 3 года.

Напомним: ранее «УН»  писала о том, что дисциплинарный совет по этике госслужащих дал предписание акиму  Уральска вынести Салтанату Ескендирову «строгий выговор» за то, что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся дорожной полиции.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

22 комментария
  1. Бадра:
    3 Апрель 2017 в 11:41

    Все мы дураки, он один умный…

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  2. Иннокентий:
    3 Апрель 2017 в 11:42

    Что значит «заставили» как можно человека заставить делать то чего он не хочет или не может?, а тем более если он за рулём… где голова то?

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  3. Житель:
    3 Апрель 2017 в 11:56

    Судить тех кто заставлял, насильственные действия налицо.

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  4. 111111111:
    3 Апрель 2017 в 11:59

    Аким села Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки» НА ДОНЫШКЕ…

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    • Lecha:
      3 Апрель 2017 в 13:09

      111111111:
      3 Апрель 2017 в 11:59
      Аким села Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки» НА ДОНЫШКЕ…
      ============================
      Не на, а до донышка и не рюмки, а бутылки (0,7 л).

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  5. Askhat:
    3 Апрель 2017 в 12:03

    Барон Мюнхгаузен тихо и нервно курит в сторонке.
    Браво…Покуда такие Мюнхгаузены будут работать в акимате, не видать нам лучшей жизни.

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  6. Север:
    3 Апрель 2017 в 12:03

    Снять его с поста.Как ездил,так и будет ездить!Как в школе наказали,строгий выговор.А акимату вынесьти вердикт-увольнение!Наверное еще и ехал на служебнлй машине.Хотя им запретили использовать служебное авто для личных целей.Что за власть у нас……(((

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  7. Гулия:
    3 Апрель 2017 в 12:16

    Что за слабохарактерность!!! Ему уж тогда точно делать нечего на посту акима!! Завтра деньги пропадут, снова скажет заставили!!!

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    • Li:
      3 Апрель 2017 в 13:16

      Завтра деньги пропадут, снова скажет заставили!!!
      ============================
      А вот это — не надо!
      Что значит пропадут? И что за деньги, бюджетные что ли?
      Но бюджетные всегда пропадали и продолжают пропадают.
      Только в этом случае «скажет заставили» звучит зловеще, ибо сказав А придется выдавить и Б, то есть назвать кто заставил, причем должность и ФИО заставившего.
      У нас акимы с/о до определенной степени, конечно, терпилы. Но это не повод считать их потенциальными стукачами.

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  8. HumptyDumpty:
    3 Апрель 2017 в 12:20

    он адекватен вООбще? интересно, и сколько таких слабовольных на госслужбе?

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  9. упс:
    3 Апрель 2017 в 12:41

    «детский лепет» акима.смешно

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  10. Я:
    3 Апрель 2017 в 12:54

    Даже женщины так не оправдываются….

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  11. Маке:
    3 Апрель 2017 в 13:09

    Құдыққа секір десе секірер ме еді? Адамдарды дораққа санайма?

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  12. Село:
    3 Апрель 2017 в 13:11

    Он живет в Уральске?) Или возвращапся в село по ул. Петровского?

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  13. 95-96:
    3 Апрель 2017 в 13:21

    Зачем врет? Казахскими обычаями употребление водки не предусмотрено. Что-нибудь другое придумал бы.

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  14. манарбек:
    3 Апрель 2017 в 13:26

    Луче бы работал чем ездить по гостям, я житель этого посёлка не разу его не видел как Акима. Дороги в Круглоозерном ужасные в новым микрорайоне Атамекен декабре 2016 года когда на дороге лежал уже снег они засыпали гравии и щебень, как начались потепление от засипи гравии и щебень нечего не осталось, хоть раз приехал бы Аким и посмотрел бы состояние дороги, как по этим дорогам ученики младших классов ходят по грязи в школу. В областном Акимате он наверное отчитался что дороги донное время посёлке идеальные. Во так работает Аким посёлке Круглоозерном.

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  15. da-da:
    3 Апрель 2017 в 13:30

    «Я то и дело отбивался от этих нападок, но в конце концов мне стало неудобно перед собравшимися, и я выпил одну рюмку водки.»
    ===========================
    Невольно сюжет мерещится: суд, на котором и.о. акима оправдывается — «Я то и дело отбивался от этих нападок («требований откатов»), но в конце концов мне стало неудобно… и я» — далее по тексту.

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  16. Гражданиг:
    3 Апрель 2017 в 13:50

    Уволить с госслужбы , не пойму почему диссовет представляет его акиму города на строгий выговор, а не на увольнеие ?

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  17. golos:
    3 Апрель 2017 в 14:05

    95-96:
    3 Апрель 2017 в 13:21
    Зачем врет? Казахскими обычаями употребление водки не предусмотрено.
    =============================
    Значит вы никогда не были в той роли, в каком пришлось и.о. акиму (если конечно не врет он).
    Прикиньте, куда бы вы делись, если среди тех, кто «принуждал» например, вышестоящее начальство, а то может и того хуже (жена, теща, любовница нашалника)?
    И потом, он же не сказал, что пришлось ему пить из-за казахских обычаев.
    А может это бэндэровцы горилкой, яго того… («… и вообще, может это дядя Миша» — из дет фильма).
    С чего вы взяли, чито кудалар казахи?
    УН честно отметили свое авторство этого домысла, причем заключив в скобки — («младший сват на казахской церемонии сватовства. — «Уральская неделя») . То бишь, сами УН-овцы там не были, но получается, что насильно напоили и.о. акима не иначе как казахи, получается согласно своим обычаям.
    УН, уберите свои домыслы, тогда все станет на свои места.

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  18. Динара:
    3 Апрель 2017 в 15:30

    Потому и «темно» было, что выпил

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  19. Yula:
    3 Апрель 2017 в 15:31

    Ну а Вы то чего бандеровцев сюда приплели?))))) Это что, национальность такая?

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  20. Дотошный:
    3 Апрель 2017 в 16:09

    Когда попадётся на «откате» тоже скажет — мне совали, совали….я отказывался, отказывался…но потом стало как-то неудобно перед людьми и я ВЗЯЛ……
    Просто милый, слабохарактерный человечек….
    А то, что не сразу гаишикам подчинился, так это потому, что ТЕМНО БЫЛО…а он без света ехал…вот и не заметил…..стыдно ему было перед людьми, за свою слабость. Вот и старался прокрасться домой незамеченым …..застенчивый очень.

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