Аким села Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки».
На прошлой неделе диссовет вынес в отношении и.о. сельского акима «строгий выговор» за пьяную езду и неповиновение сотрудникам полиции. Сегодня Салтанат Ескендиров прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Стоит отметить, что чиновник продолжает исполнять обязанности акима села Круглоозерное. Сам Ескендиров поясняет сложившиеся обстоятельства сватовством.
— Осенью прошлого года я выступал в роли кіші құда (младший сват на казахской церемонии сватовства. — «Уральская неделя») на сватовстве сестренки своей супруги, — поясняет и.о. акима села Круглоозерное Салтанат Ескендиров. – На церемонии сватовства меня постоянно вынуждали выпить. Я то и дело отбивался от этих нападок, но в конце концов мне стало неудобно перед собравшимися, и я выпил одну рюмку водки. Около десяти вечера я возвращался со сватовства к себе домой. На улице Петровского меня начали останавливать представители дорожной полиции, но, поскольку было темно, я не сразу их заметил. Когда они всё-таки остановили меня, они сообщили мне, что я якобы несколько раз проигнорировал их призыв остановиться . Это моё действие в пресс–релизе антикоррупционного бюро указали как «неповиновение сотрудникам полиции».
Со слов Салтаната Ескендирова, в медицинском освидетельствовании было указано, что у чиновника была легкая степень опьянения. Мужчину лишили водительских прав на 3 года.
Напомним: ранее «УН» писала о том, что дисциплинарный совет по этике госслужащих дал предписание акиму Уральска вынести Салтанату Ескендирову «строгий выговор» за то, что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся дорожной полиции.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Все мы дураки, он один умный…
Что значит «заставили» как можно человека заставить делать то чего он не хочет или не может?, а тем более если он за рулём… где голова то?
Судить тех кто заставлял, насильственные действия налицо.
Аким села Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки» НА ДОНЫШКЕ…
111111111:
3 Апрель 2017 в 11:59
Аким села Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки» НА ДОНЫШКЕ…
============================
Не на, а до донышка и не рюмки, а бутылки (0,7 л).
Барон Мюнхгаузен тихо и нервно курит в сторонке.
Браво…Покуда такие Мюнхгаузены будут работать в акимате, не видать нам лучшей жизни.
Снять его с поста.Как ездил,так и будет ездить!Как в школе наказали,строгий выговор.А акимату вынесьти вердикт-увольнение!Наверное еще и ехал на служебнлй машине.Хотя им запретили использовать служебное авто для личных целей.Что за власть у нас……(((
Что за слабохарактерность!!! Ему уж тогда точно делать нечего на посту акима!! Завтра деньги пропадут, снова скажет заставили!!!
Завтра деньги пропадут, снова скажет заставили!!!
============================
А вот это — не надо!
Что значит пропадут? И что за деньги, бюджетные что ли?
Но бюджетные всегда пропадали и продолжают пропадают.
Только в этом случае «скажет заставили» звучит зловеще, ибо сказав А придется выдавить и Б, то есть назвать кто заставил, причем должность и ФИО заставившего.
У нас акимы с/о до определенной степени, конечно, терпилы. Но это не повод считать их потенциальными стукачами.
он адекватен вООбще? интересно, и сколько таких слабовольных на госслужбе?
«детский лепет» акима.смешно
Даже женщины так не оправдываются….
Құдыққа секір десе секірер ме еді? Адамдарды дораққа санайма?
Он живет в Уральске?) Или возвращапся в село по ул. Петровского?
Зачем врет? Казахскими обычаями употребление водки не предусмотрено. Что-нибудь другое придумал бы.
Луче бы работал чем ездить по гостям, я житель этого посёлка не разу его не видел как Акима. Дороги в Круглоозерном ужасные в новым микрорайоне Атамекен декабре 2016 года когда на дороге лежал уже снег они засыпали гравии и щебень, как начались потепление от засипи гравии и щебень нечего не осталось, хоть раз приехал бы Аким и посмотрел бы состояние дороги, как по этим дорогам ученики младших классов ходят по грязи в школу. В областном Акимате он наверное отчитался что дороги донное время посёлке идеальные. Во так работает Аким посёлке Круглоозерном.
«Я то и дело отбивался от этих нападок, но в конце концов мне стало неудобно перед собравшимися, и я выпил одну рюмку водки.»
===========================
Невольно сюжет мерещится: суд, на котором и.о. акима оправдывается — «Я то и дело отбивался от этих нападок («требований откатов»), но в конце концов мне стало неудобно… и я» — далее по тексту.
Уволить с госслужбы , не пойму почему диссовет представляет его акиму города на строгий выговор, а не на увольнеие ?
95-96:
3 Апрель 2017 в 13:21
Зачем врет? Казахскими обычаями употребление водки не предусмотрено.
=============================
Значит вы никогда не были в той роли, в каком пришлось и.о. акиму (если конечно не врет он).
Прикиньте, куда бы вы делись, если среди тех, кто «принуждал» например, вышестоящее начальство, а то может и того хуже (жена, теща, любовница нашалника)?
И потом, он же не сказал, что пришлось ему пить из-за казахских обычаев.
А может это бэндэровцы горилкой, яго того… («… и вообще, может это дядя Миша» — из дет фильма).
С чего вы взяли, чито кудалар казахи?
УН честно отметили свое авторство этого домысла, причем заключив в скобки — («младший сват на казахской церемонии сватовства. — «Уральская неделя») . То бишь, сами УН-овцы там не были, но получается, что насильно напоили и.о. акима не иначе как казахи, получается согласно своим обычаям.
УН, уберите свои домыслы, тогда все станет на свои места.
Потому и «темно» было, что выпил
Ну а Вы то чего бандеровцев сюда приплели?))))) Это что, национальность такая?
Когда попадётся на «откате» тоже скажет — мне совали, совали….я отказывался, отказывался…но потом стало как-то неудобно перед людьми и я ВЗЯЛ……
Просто милый, слабохарактерный человечек….
А то, что не сразу гаишикам подчинился, так это потому, что ТЕМНО БЫЛО…а он без света ехал…вот и не заметил…..стыдно ему было перед людьми, за свою слабость. Вот и старался прокрасться домой незамеченым …..застенчивый очень.