Аким села  Круглоозерное в ЗКО: «Меня заставили выпить рюмку водки».

На прошлой неделе диссовет вынес в отношении и.о. сельского акима «строгий выговор» за пьяную езду и неповиновение сотрудникам полиции. Сегодня Салтанат Ескендиров прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что чиновник продолжает исполнять обязанности акима села Круглоозерное. Сам Ескендиров поясняет сложившиеся обстоятельства сватовством.

— Осенью прошлого года я выступал в роли кіші құда (младший сват на казахской церемонии сватовства. — «Уральская неделя») на сватовстве сестренки своей супруги, — поясняет и.о. акима села Круглоозерное Салтанат Ескендиров. – На церемонии сватовства меня постоянно вынуждали выпить. Я то и дело отбивался от этих нападок, но в конце концов мне стало неудобно перед собравшимися, и я выпил одну рюмку водки. Около десяти вечера я возвращался со сватовства к себе домой. На улице Петровского меня начали останавливать представители дорожной полиции, но, поскольку было темно, я не сразу их заметил. Когда они всё-таки остановили меня, они сообщили мне, что я якобы несколько раз проигнорировал их призыв остановиться . Это моё действие в пресс–релизе антикоррупционного бюро указали как «неповиновение сотрудникам полиции».

Со слов Салтаната Ескендирова, в медицинском освидетельствовании было указано, что у чиновника была легкая степень опьянения. Мужчину лишили водительских прав на 3 года.

Напомним: ранее «УН» писала о том, что дисциплинарный совет по этике госслужащих дал предписание акиму Уральска вынести Салтанату Ескендирову «строгий выговор» за то, что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся дорожной полиции.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА