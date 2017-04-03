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Опубликовано: Пн, Апр 3rd, 2017
1 723 Деньги / ЗКО / Картина дня

Многомиллиардные нарушения выявлены в деятельности акиматов ЗКО

Лишний автомобиль,  приобретенный акимом Акжаикского района для отдела культуры,  стал поводом для критики со стороны ревизионной комиссии областного маслихата.

Иллюстративное фото. today.kz

Иллюстративное фото. today.kz

 

— Наша комиссия проверила восемь районов области и город Уральск, — сообщил член  ревизионной комиссии Мереке КУБЕЙСИНОВ. – В совокупности нарушения законодательства  составили порядка трёх миллиардов тенгею

Ревкомиссия проверила отделы экономики и финансов Акжаикского, Таскалинского, Теректинского и Зеленовского районов.

Так, со слов Мереке Кобейсинова, бюджетной комиссией Акжаикского района под председательством акима района не выполнялся ряд функций, входящих в ее компетенцию. В частности, комиссией не проверялись обоснования и расчеты на выделение тех или иных денежных средств.  При составлении заявки на годовой бюджет отсутствовали обоснования и расчёты на общую сумму  344 миллиона тенге. Отделом культуры Акжаикского района был приобретен автомобиль за 4 миллиона тенге, несмотря на то, что автомобиль у них уже был.

В Теректинском и Таскалинском  районах  работа бюджетных комиссий также является неудовлетворительной.

— В Зеленовском районе администраторы бюджетных программ не обосновали заявку почти на 12 миллионов тенге, — говорит Мереке Кобейсинов.

Кроме всего прочего, в Бурлинском районе должны были сдать в эксплуатацию два дома для переселенцев из села Березовка,  детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет иностранных инвестиций. Однако освоили эти инвестиции лишь наполовину.

— При планировании и исполнении бюджета не соблюдаются принципы государственного планирования и реалистичности, — подытожил ревизор. — Все эти нарушения происходят из-за безответственности при планировании бюджетных средств и из-за элементарного незнания законов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

7 комментариев
  1. da-da:
    3 Апрель 2017 в 13:45

    Походу Мереке Кобейсинов не согласовал свой текст заявы прессе.
    Как бы завтра извинятся не пришлось, мямлить про журналистов не правильно его понявших, а некоторые мол и вовсе извратили истинный смысл его интервью…
    Акимов Акжаикского, Таскалинского, Теректинского и Зеленовского уже настала пора поменять. Хотя бы ровно на таких же, но еще не настолько «опростоволосившихся», ибо отсутствие «обоснований и расчётов» в заявках на годовой бюджет только маленькая верхушечка айсберга их грехов. А по простому говоря народным говором — по ним давно турма плачет.
    Но все это понятн народу, но увы не Кульгинову.
    Походу он надеется еще выжать с них что нить нужное, если не для региона, то хотя бы для…

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  2. da-da:
    3 Апрель 2017 в 13:48

    Прошу прощения, извините пжас, нечаянно пропустил в списке акимов одиозного г-на, ставшего притчей во языцех, г-на Лавра Жангалинского. Еще раз прошу прощения.

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  3. Акмарал Шаяхметова:
    3 Апрель 2017 в 14:33

    А толку то, у меня имеется диктофонная запись

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  4. Гизат:
    3 Апрель 2017 в 14:34

    В Теректинском и Таскалинском районах работа бюджетных комиссий также является неудовлетворительной.
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    Поэтому начальника отдела экономики и финансов Теректинского района назначили начальником отдела экономики и финансов акимата г. Уральска?

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  5. нурлан:
    3 Апрель 2017 в 15:27

    шесно слово, непанимаю, когда люди работает акимом, и одновременно является пенсионером

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  6. Дотошный:
    3 Апрель 2017 в 15:31

    Ну ВЫЯВИЛИ,….ну даже уже и не на миллионы а НА МИЛЛИАРДЫ…..
    И ЧО ???
    Что «на выхлопе» ?
    ПШИК !

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