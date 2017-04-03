Многомиллиардные нарушения выявлены в деятельности акиматов ЗКО
Лишний автомобиль, приобретенный акимом Акжаикского района для отдела культуры, стал поводом для критики со стороны ревизионной комиссии областного маслихата.
— Наша комиссия проверила восемь районов области и город Уральск, — сообщил член ревизионной комиссии Мереке КУБЕЙСИНОВ. – В совокупности нарушения законодательства составили порядка трёх миллиардов тенгею
Ревкомиссия проверила отделы экономики и финансов Акжаикского, Таскалинского, Теректинского и Зеленовского районов.
Так, со слов Мереке Кобейсинова, бюджетной комиссией Акжаикского района под председательством акима района не выполнялся ряд функций, входящих в ее компетенцию. В частности, комиссией не проверялись обоснования и расчеты на выделение тех или иных денежных средств. При составлении заявки на годовой бюджет отсутствовали обоснования и расчёты на общую сумму 344 миллиона тенге. Отделом культуры Акжаикского района был приобретен автомобиль за 4 миллиона тенге, несмотря на то, что автомобиль у них уже был.
В Теректинском и Таскалинском районах работа бюджетных комиссий также является неудовлетворительной.
— В Зеленовском районе администраторы бюджетных программ не обосновали заявку почти на 12 миллионов тенге, — говорит Мереке Кобейсинов.
Кроме всего прочего, в Бурлинском районе должны были сдать в эксплуатацию два дома для переселенцев из села Березовка, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет иностранных инвестиций. Однако освоили эти инвестиции лишь наполовину.
— При планировании и исполнении бюджета не соблюдаются принципы государственного планирования и реалистичности, — подытожил ревизор. — Все эти нарушения происходят из-за безответственности при планировании бюджетных средств и из-за элементарного незнания законов.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Походу Мереке Кобейсинов не согласовал свой текст заявы прессе.
Как бы завтра извинятся не пришлось, мямлить про журналистов не правильно его понявших, а некоторые мол и вовсе извратили истинный смысл его интервью…
Акимов Акжаикского, Таскалинского, Теректинского и Зеленовского уже настала пора поменять. Хотя бы ровно на таких же, но еще не настолько «опростоволосившихся», ибо отсутствие «обоснований и расчётов» в заявках на годовой бюджет только маленькая верхушечка айсберга их грехов. А по простому говоря народным говором — по ним давно турма плачет.
Но все это понятн народу, но увы не Кульгинову.
Походу он надеется еще выжать с них что нить нужное, если не для региона, то хотя бы для…
Прошу прощения, извините пжас, нечаянно пропустил в списке акимов одиозного г-на, ставшего притчей во языцех, г-на Лавра Жангалинского. Еще раз прошу прощения.
А толку то, у меня имеется диктофонная запись
В Теректинском и Таскалинском районах работа бюджетных комиссий также является неудовлетворительной.
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Поэтому начальника отдела экономики и финансов Теректинского района назначили начальником отдела экономики и финансов акимата г. Уральска?
ну это же старая добрая традиция — повышать в должности некомпетентных
шесно слово, непанимаю, когда люди работает акимом, и одновременно является пенсионером
Ну ВЫЯВИЛИ,….ну даже уже и не на миллионы а НА МИЛЛИАРДЫ…..
И ЧО ???
Что «на выхлопе» ?
ПШИК !