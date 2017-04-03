Многомиллиардные нарушения выявлены в деятельности акиматов ЗКО

Лишний автомобиль, приобретенный акимом Акжаикского района для отдела культуры, стал поводом для критики со стороны ревизионной комиссии областного маслихата.

— Наша комиссия проверила восемь районов области и город Уральск, — сообщил член ревизионной комиссии Мереке КУБЕЙСИНОВ. – В совокупности нарушения законодательства составили порядка трёх миллиардов тенгею

Ревкомиссия проверила отделы экономики и финансов Акжаикского, Таскалинского, Теректинского и Зеленовского районов.

Так, со слов Мереке Кобейсинова, бюджетной комиссией Акжаикского района под председательством акима района не выполнялся ряд функций, входящих в ее компетенцию. В частности, комиссией не проверялись обоснования и расчеты на выделение тех или иных денежных средств. При составлении заявки на годовой бюджет отсутствовали обоснования и расчёты на общую сумму 344 миллиона тенге. Отделом культуры Акжаикского района был приобретен автомобиль за 4 миллиона тенге, несмотря на то, что автомобиль у них уже был.

В Теректинском и Таскалинском районах работа бюджетных комиссий также является неудовлетворительной.

— В Зеленовском районе администраторы бюджетных программ не обосновали заявку почти на 12 миллионов тенге, — говорит Мереке Кобейсинов.

Кроме всего прочего, в Бурлинском районе должны были сдать в эксплуатацию два дома для переселенцев из села Березовка, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс за счет иностранных инвестиций. Однако освоили эти инвестиции лишь наполовину.

— При планировании и исполнении бюджета не соблюдаются принципы государственного планирования и реалистичности, — подытожил ревизор. — Все эти нарушения происходят из-за безответственности при планировании бюджетных средств и из-за элементарного незнания законов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА