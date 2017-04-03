В акимате Уральска новое назначение

В акимате Уральска назначен новый руководитель отдела экономики. На эту должность аким города пригласил специалиста из районного акимата.

На должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования г. Уральска назначена Альмира Тулегенова.

Альмира Мухитовна родилась в Теректинском районе, в п. Федоровка. В 1997 году окончила технический колледж Западно-Казахстанского агротехнического университета по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит», в 2006 году окончила Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Бухгалтер и экономист». С 2012 года начальник отдела экономики и финансов Теректинского района.