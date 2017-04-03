В акимате Уральска новое назначение
В акимате Уральска назначен новый руководитель отдела экономики. На эту должность аким города пригласил специалиста из районного акимата.
На должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования г. Уральска назначена Альмира Тулегенова.
Альмира Мухитовна родилась в Теректинском районе, в п. Федоровка. В 1997 году окончила технический колледж Западно-Казахстанского агротехнического университета по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит», в 2006 году окончила Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Бухгалтер и экономист». С 2012 года начальник отдела экономики и финансов Теректинского района.
На эту должность аким города пригласил специалиста из районного акимата.
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Аким города тоже вроде Теректинский.. Он там каким-то районным госучреждением руководил
А секретарем раймаслихата тогда был М. Тулегенов, свекор А.Тулегеновой ну вот и пригласил из знакомого района специалиста знакомого…по согласованию с кем-то………..