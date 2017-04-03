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Опубликовано: Пн, Апр 3rd, 2017
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В метро Петербурга произошли два взрыва

Официально: в больницах Петербурга в связи с терактом 25 раненых, среди них 1 ребенок

Взрывы прогремели в вагонах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 мск.

Очевидцы сообщают, что закрыты станции «Маяковская», «Владимирская» и «Площадь восстания», сообщило «Эхо Москвы».

Как утверждают очевидцы, много пострадавших. На появившихся в интернете фотографиях видно, что дверь вагона сильно повреждена, а платформу заволокло дымом. Об этом сообщает «РосБалт».

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В Санкт-Петербурге сейчас находится президент РФ Владимир Путин. Он участвует в работе форума ОНФ.

Закрыты три станции — «Садовая», «Площадь Восстания» и «Технологический Университет». Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибли 10 человек, ещё около 50 были ранены, сообщает ТАСС.

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Очевидец — корреспонденту «Открытой России«: «Сотрудники очень оперативно вынесли [раненых], они молодцы, никто в обморок не упал. Сотрудники метрополитена (не полиция) сами всех вынесли, всех эвакуировали. Поезд взорвался в тоннеле, на «Техноложку» приехал уже взорванный».

Очевидец: «Человек 15 лежало, одна при смерти, другой точно мертвый, про остальных ничего сказать не могу».

У пострадавших многочисленные осколочные ранения.

На станции «Площадь Восстания» нашли еще одну, неразорвавшуюся, бомбу. Ее обезвреживают, сообщает «Фонтанка.ру».

Позже источник РИА Новости в экстренных службах опроверг обнаружение неразорвавшейся бомбы на станции «Площадь восстания». Это был «бесхозный предмет», говорится в сообщении.

Противоречивые сведения о количестве взрывов. Источник «Интерфакса» утверждает, что сработало только одно взрывное устройство, опровергая информацию о том, что взрывов было два.

Генпрокуратура признала взрывы в метро терактом.

 

По материалам российских СМИ.

4 комментария
  1. Толмач:
    3 Апрель 2017 в 18:49

    Соболезнование родным и близким погибших. Пусть будут прокляты те,кто готовит и совершает теракты против мирных и беззащитных граждан. Трусы и подонки.

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  2. KAIZER:
    3 Апрель 2017 в 19:43

    и почему меня не удивляет, что бомбы в аккурат после митингов взорвались)))

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    • Курбаши:
      3 Апрель 2017 в 21:00

      А я смотрю на твои улыбающиеся скобки и думаю, жаль что тебя нельзя поймать и отдать родственникам погибших. Есть же такие уроды. Там дети погибли,а уроды ищут связь с митингами и улыбаются. А если завтра твоих детей взорвут в маршрутном автобусе,тоже будешь улыбаться и не будешь удивляться?

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  3. Курбаши:
    3 Апрель 2017 в 21:04

    Кайырлы болсын!

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