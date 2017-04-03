В метро Петербурга произошли два взрыва

Официально: в больницах Петербурга в связи с терактом 25 раненых, среди них 1 ребенок

Взрывы прогремели в вагонах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 мск.

Очевидцы сообщают, что закрыты станции «Маяковская», «Владимирская» и «Площадь восстания», сообщило «Эхо Москвы».

Как утверждают очевидцы, много пострадавших. На появившихся в интернете фотографиях видно, что дверь вагона сильно повреждена, а платформу заволокло дымом. Об этом сообщает «РосБалт».

В Санкт-Петербурге сейчас находится президент РФ Владимир Путин. Он участвует в работе форума ОНФ.

Закрыты три станции — «Садовая», «Площадь Восстания» и «Технологический Университет». Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибли 10 человек, ещё около 50 были ранены, сообщает ТАСС.

Очевидец — корреспонденту «Открытой России«: «Сотрудники очень оперативно вынесли [раненых], они молодцы, никто в обморок не упал. Сотрудники метрополитена (не полиция) сами всех вынесли, всех эвакуировали. Поезд взорвался в тоннеле, на «Техноложку» приехал уже взорванный».

Очевидец: «Человек 15 лежало, одна при смерти, другой точно мертвый, про остальных ничего сказать не могу».

У пострадавших многочисленные осколочные ранения.

На станции «Площадь Восстания» нашли еще одну, неразорвавшуюся, бомбу. Ее обезвреживают, сообщает «Фонтанка.ру».

Позже источник РИА Новости в экстренных службах опроверг обнаружение неразорвавшейся бомбы на станции «Площадь восстания». Это был «бесхозный предмет», говорится в сообщении.

Противоречивые сведения о количестве взрывов. Источник «Интерфакса» утверждает, что сработало только одно взрывное устройство, опровергая информацию о том, что взрывов было два.

Генпрокуратура признала взрывы в метро терактом.

По материалам российских СМИ.