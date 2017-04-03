В травмпункт Уральска стали чаще обращаться пострадавшие от укусов собак

В сутки в приемное отделение областной клинической больницы поступают 5-6 человек, пострадавшие от укусов собак.

Об этом корреспонденту «УН» рассказал врач-травматолог областной больницы Жанболат Абуев.

— Это становится серьезной проблемой. За сутки мы принимаем по 5-6 человек, ставших жертвами собак, — говорит Жанболат Абуев. — Людей кусают не только бродячие собаки, но и домашние питомцы. Это происходит, когда хозяева кормят их, пытаются играть с ними.

По словам врача-травматолога, часто собаки нападают на людей стаями. Так, на прошлой неделе в поселке Деркул от укуса собак серьезно пострадала женщина.

— Она рассказала, что бродячие собаки буквально набросились на нее ни с того ни с сего. Животные были настолько агрессивные, что если бы на ее месте был ребенок, разорвали бы его, — сказал Абуев.

Екатерина ЛИТВЯКОВА