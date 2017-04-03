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Опубликовано: Пн, Апр 3rd, 2017
823 ЗКО / Картина дня

В травмпункт Уральска стали чаще обращаться пострадавшие от укусов собак

В сутки в приемное отделение областной клинической больницы поступают 5-6 человек, пострадавшие от укусов собак.

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Иллюстративное фото

Об этом корреспонденту «УН» рассказал врач-травматолог областной больницы Жанболат Абуев.

— Это становится серьезной проблемой. За сутки мы принимаем по 5-6 человек, ставших жертвами собак, — говорит Жанболат Абуев. — Людей кусают не только бродячие собаки, но и домашние питомцы. Это происходит, когда хозяева кормят их, пытаются играть с ними.

По словам врача-травматолога, часто собаки нападают на людей стаями. Так, на прошлой неделе в поселке Деркул от укуса собак серьезно пострадала женщина.

— Она рассказала, что бродячие собаки буквально набросились на нее ни с того ни с сего. Животные были настолько агрессивные, что если бы на ее месте был ребенок, разорвали бы его, — сказал Абуев.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

3 комментария
  1. Зима:
    3 Апрель 2017 в 13:17

    Принцип бумеранга. К людям возвращается их жестокость по отношению к животным. Животные, брошенные людьми, учатся выживать без них. Жаль только, что иногда страдают невиновные.

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    • Абай:
      3 Апрель 2017 в 15:15

      Именно причина в этом! Общество в котором к животным относятся как к «животным», обреченно!

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  2. Зуля:
    3 Апрель 2017 в 14:02

    Это ещё Ванда предсказал, что собаки стая будут нападать на людей

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