Погода +5oC
$313.73=
334.94=
5.57=
Опубликовано: Пн, Апр 3rd, 2017
2 223 ЗКО

В ЗКО огромное количество мертвой рыбы выбросило на берег реки

На берег реки Карасу в Казталовском районе выбросило огромное количество рыбы. По словам местных жителей, зимой они уже предупреждали местный акимат о возможной опасности, но их никто не слушал.

рыба 1

 

Рыба, по мнению местных жителей, погибла из-за нехватки воздуха — зимой акимат запретил местным жителям ловить рыбу.

— Люди говорили акимату, что срочно нужно спасать рыбу. Она задыхалась зимой. Жителям запретили ловить рыбу, штрафовали нас,  — говорит Инжумаржан Газизова.

По словам женщины, рыба на берегу лежит уже второй месяц. Никто не убирает, рядом играют дети.

— Никто не убирает теперь все это, запах стоит ужасный. Никому нет дела до этого. Все это гниет, скоро начнутся эпидемии. Акимату нет дела. Их сегодня-завтра не будет, а нам здесь жить. Помогите, — говорит Инжумаржан.

По словам жителя села Радима Рахметова, для того чтобы решить данную проблему, нужно межгосударственное соглашение.

— Это талый водоем, он не имеет притоков. Раньше народ поил скот из этого водоема, и для этого делали лунки. Теперь почти у всех центральное водоснабжение, и поэтому рыбе не хватает кислорода. Проблема есть, и ее пытаются решить. Для того чтобы водоем соединить с рекой Сарыөзен (3 км), нужно межгосударственное соглашение, так как река трансграничная, — говорит Радим Рахметов.

Азамат Муханов

2 комментария
  1. Дотошный:
    3 Апрель 2017 в 15:39

    Если «житель села Радима Рахметова» такой умный, посему до сих пор не аким, ааа?
    При чём тут вовсе какой-то канал-манал?
    Рыба сдохла без кислорода. Лунки надо было зимой бурить.
    А вот на каком основании местный акимат запрещал это делать, надо с него спросить….за созданную ими экологическую катастрофу.
    ТУПАРИ, МЛЯ.

    0
    0
    Ответить
  2. NVP:
    3 Апрель 2017 в 15:45

    Что-то не совсем понятно: это река Карасу, или талый водоем, как утверждает Радим Рахметов?

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-03
Утром5 ℃
Днем5 ℃
Вечером4.4 ℃
Ночью0.52 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1023.68
Скорость ветра5.71 м/с
2017-04-04
Утром-1.3 ℃
Днем0.32 ℃
Вечером-0.85 ℃
Ночью-5.78 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1026.97
Скорость ветра7.01 м/с