В ЗКО огромное количество мертвой рыбы выбросило на берег реки

На берег реки Карасу в Казталовском районе выбросило огромное количество рыбы. По словам местных жителей, зимой они уже предупреждали местный акимат о возможной опасности, но их никто не слушал.

Рыба, по мнению местных жителей, погибла из-за нехватки воздуха — зимой акимат запретил местным жителям ловить рыбу.

— Люди говорили акимату, что срочно нужно спасать рыбу. Она задыхалась зимой. Жителям запретили ловить рыбу, штрафовали нас, — говорит Инжумаржан Газизова.

По словам женщины, рыба на берегу лежит уже второй месяц. Никто не убирает, рядом играют дети.

— Никто не убирает теперь все это, запах стоит ужасный. Никому нет дела до этого. Все это гниет, скоро начнутся эпидемии. Акимату нет дела. Их сегодня-завтра не будет, а нам здесь жить. Помогите, — говорит Инжумаржан.

По словам жителя села Радима Рахметова, для того чтобы решить данную проблему, нужно межгосударственное соглашение.

— Это талый водоем, он не имеет притоков. Раньше народ поил скот из этого водоема, и для этого делали лунки. Теперь почти у всех центральное водоснабжение, и поэтому рыбе не хватает кислорода. Проблема есть, и ее пытаются решить. Для того чтобы водоем соединить с рекой Сарыөзен (3 км), нужно межгосударственное соглашение, так как река трансграничная, — говорит Радим Рахметов.

Азамат Муханов