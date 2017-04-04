Аким ЗКО рассказал о цифровизации Уральска на форуме «Умный город»

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов рассказал о цифровизации Уральска на международном форуме, где обсуждался проект «Умный город», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алтай Кульгинов отметил, что сегодня для Уральска как для динамично развивающегося города требуется применение смарт технологий. На данном этапе уже определены несколько направлений, некоторые из них уже реализуются в городе. Одно из них — это безопасный город — предусматривает установку видеокамер на важных участках. На принципах государственно-частного партнерства будет установлено 200 камер видеонаблюдения и 40 скоростемеров, еще 100 видеокамер будет установлено за счет бюджета.

Еще одним направлением, по словам акима, является проект 2GIS, помогающий отслеживать работу общественного транспорта, а также находить нужные адреса городских объектов.

«Третье направление — это современное освещение городских улиц и дворов. Речь идет о замене фонарей освещения на новые лампы с низким потреблением электроэнергии и более высокой освещаемостью. Четвертое — это внедрение «электронных очередей» в учреждениях медицины», — рассказал он.

По словам Кульгинова, очень много претензий у жителей города и к работе КСК. Есть предложение перевести оплату по коммунальным услугам в единый цифровой формат по примеру Астаны. «Поэтому, хочу особо отметить, что наш диалог сегодня поможет дополнить направления работы по цифровизации Уральска новыми проектами, прошу предлагать идеи, пути решения. Таких направлений много. Это и смарт-образование, смарт-медицина, е-КСК, е-акимат, Единая карта жителя и другие проекты», — отметил аким ЗКО.

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