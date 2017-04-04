Гражданин Казахстана является жертвой взрыва в Питере, а не смертником

CIT посчитала названного предполагаемым смертником жертвой теракта.

Гражданин Казахстана, погибший при взрыве в вагоне петербургского метро 3 апреля, является, скорее всего, не террористом-смертником, а жертвой теракта, сказали РБК в расследовательской группе CIT.

По информации группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), погибший в эпицентре взрыва гражданин Казахстана является не террористом-смертником, а одной из жертв теракта.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что эксперты опознали тела трех погибших при взрыве в вагоне петербургского метро.

Как рассказали источники издания, в эпицентре взрыва в вагоне метро на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Арышев. Кроме того, с высокой долей вероятности опознаны еще двое погибших — мужчина и женщина.

Издание написало, что один из этих троих — предполагаемый смертник, хотя фамилию не назвало.

В CIT корреспонденту РБК рассказали, что после сообщения о взрыве родственники искали в социальной сети «ВКонтакте» Максима Арышева. Он в последний раз заходил в Сеть за несколько минут до взрыва. «Мы полагаем, что Максим Арышев был одной из жертв теракта, а не смертником», — сказал представитель CIT.

Кроме того, CIT обнаружила страницу Арышева на сайте «Ваш репетитор», где сказано, что он давал уроки программирования и учился на третьем курсе СПбГЭУ.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что в эпицентре взрыва действительно обнаружено тело выходца из Средней Азии, но называть его «террористом» преждевременно. «В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно», — уточнил собеседник агентства. По его словам, следствие прорабатывает все версии.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля, около 14:40. В результате теракта, по уточненным данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, в больницы Петербурга доставлены 45 пострадавших.

РБК