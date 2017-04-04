«Интерфакс»: Взрыв в петербургском метро совершил террорист-смертник

Взрыв в петербургском метро, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник, его личность установлена, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства.

Источник агентства также сообщил, что террорист пронес взрывное устройство в рюкзаке. Собеседник агентства добавил, что террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» — «Технологический институт». Согласно последнйе информации, погибли 11 человек и еще 45 пострадали. Правоохранительные органы обнаружили и обезвредели еще одно взрывное устройство на станции «Площадь восстания».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по стать 205 УК России (террористический акт). Два человека были объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов.

«РЕН-ТВ» и «Фонтанка» опубликовали фотографию предполагаемого исполнителя взрыва, произошедшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позже «Пятый канал» опубликовал фотографию мужчины, предположительно заложившего взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания».

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источники, что один из подозреваемых в организации теракта, запечатленный видеокамерами в метро, сам пришел в полициюи заявил о том, что он не причастен к взрыву.

11 человек погибли и 45 пострадали при взрыве в Петербурге.

«Дождь»