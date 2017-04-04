Спецслужбы Киргизии назвали имя вероятного исполнителя теракта в метро

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин России, выходец из Киргизии, 22-летний Акбаржон Джалилов, заявили спецслужбы республики. Как сообщал ранее «Интерфакс», террорист-смертник действовал в одиночку. «Коммерсантъ» указывал на то, что взрыв готовила организованная группа.

Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам собеседника агентства, «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения».

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов ранее подтвердил «Интерфаксу», что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии.

По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.​

Источник агентства в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

РБК