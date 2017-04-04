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Опубликовано: Вт, Апр 4th, 2017
886 ЗКО / Картина дня

В Уральске грузовик снес газопровод в центре города

В Уральске грузовик, перевозивший спецтехнику, снес портал газопровода, не рассчитав высоту своего груза. Инцидент произошел в 10 часов утра 4 апреля.

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Обрыв газопровода произошел на пересечении улиц Шубина и Семипалатинская, в районе магазина «Электрокомплект». Грузовой тягач, перевозивший трактор и погрузчик на платформе, не рассчитал высоту груза и зацепил трубу газопровода, который подавал газ к прилегающим предприятиям. Вместе с порталом погнулась горизонтальная труба и стойки газопровода. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией и бригада «КазТрансГазАймак» устраняет последствия аварии. Из-за того что по этим улицам проходит объездная дорога, соединяющая центр Уральска с улицей Абулхаир хана, на месте затруднено движение автотранспорта.

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По словам сотрудников «КазТрансГазАймак», компания, транспортировавшая негабаритный груз, должна была согласовать с дорожной полицией маршрут движения, и в этом случае, скорее всего, этого не было.

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