В Уральске монополист получит 6 млрд тенге из бюджета

Деньги будут выделены на проведение газопровода к ТЭЦ и модернизацию оборудования. На данный момент показатели АО неэффективные.

— Уральская ТЭЦ была построена более 50 лет назад и ежегодно тратит 250 миллионов м3 (кубометров) газа. Мы собираемся выделить помощь АО «Жайыктеплоэнерго», подписали меморандум с ЕВРР (Европейский банк развития) на займ в размере 2,7 миллиарда тенге до 2020 года, — рассказал, выступая на брифинге, замакима ЗКО Багдат Аязбаев.

Кроме денег, выделенных ЕБРР, из республиканского бюджета будет выделено 2,2 миллиарда тенге и с областного бюджета 3,1 миллиард тенге.