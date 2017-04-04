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Опубликовано: Вт, Апр 4th, 2017
998 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске монополист получит 6 млрд тенге из бюджета

Деньги будут выделены на проведение газопровода к ТЭЦ и модернизацию оборудования. На данный момент показатели АО неэффективные.

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— Уральская ТЭЦ была построена более 50 лет назад и ежегодно тратит 250 миллионов м3 (кубометров) газа. Мы собираемся выделить помощь АО «Жайыктеплоэнерго», подписали меморандум с ЕВРР (Европейский банк развития) на займ в размере 2,7 миллиарда тенге до 2020 года, — рассказал, выступая на брифинге, замакима ЗКО Багдат Аязбаев.

Кроме денег, выделенных ЕБРР, из республиканского бюджета будет выделено 2,2 миллиарда тенге и с областного бюджета 3,1 миллиард тенге.

 

3 комментария
  1. Дотошный:
    4 Апрель 2017 в 20:42

    Как рассказал Аязбаев, установленные «Жайыктеплоэнерго» ГТС (газотурбинные установки) покрывают лишь 20 процентов газа из того, что требуется
    ————————————
    Что-то совершенно не понятно, что ЭТО, О ЧЁМ это, ЧТО чего покрывает, ИЗ ЧЕГО ТОГО что требуется!!!!
    Может быть 20 процентов производства тепла?
    Какая-то белиберда……

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  2. Бадра:
    4 Апрель 2017 в 20:57

    Ждем повышения тарифов, однозначно.

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  3. Aleks:
    4 Апрель 2017 в 22:15

    Что толку, качество лучше не станет, а вот цена на их услуги поднимется. Говорили что в союзе жили плохо, зато отопление было хорошее, давление воды хорошее и вода была горячая, что нужно было обжечься. И не было никаких долгов. А сейчас поустанавливали всякие нагреватели, дополнительные задвижки, непонятные приборы учета и качество услуг с каждым годом все хуже и хуже. А из бюджета денег выделяется все больше и больше, цены растут все выше и выше, так откуда то берутся еще и какие то долги у этих монополистов.

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