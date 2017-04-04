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Опубликовано: Вт, Апр 4th, 2017
645 ЗКО

В ЗКО в два раза облегчат выплаты по ипотеке

Отныне люди, оформившие ипотечное кредитование в банке, могут рассчитывать на субсидии со стороны государства.

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В рамках программы «Нурлы жер» государство будет помогать людям в приобретении жилья. Об этом сегодня на брифинге рассказал замакима области Багдат Аязбаев.

— К примеру, если вы оформили ипотеку с процентной ставкой 14 процентов, то государство субсидирует половину, а именно, 7 процентов, — рассказал Аязбаев.

По словам Багдата Аязбаева, для получения субсидий нужно оформить новое жилье в ипотеку с первоначальным взносом, а также срок ипотеки не должен превышать 10 лет.

— Мы в два раза облегчим людям выплаты по ипотеке. Жилье должно быть обязательно новым. Помощь государства по выплатам не будет превышать 10 процентов годовых, — заявил Аязбаев.

Азамат Муханов

 

Один комментарий
  1. Мерлан:
    4 Апрель 2017 в 12:51

    А для тех кто имеет уже ипотеку слабо?

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