ЖКХ Уральска: «В городе всего один некачественный водосток»

Власти города обязали подрядчиков исправить водосток после того, как фотографии бесполезного арыка появились в социальных сетях.

Главный специалист сектора автомобильных дорог при ЖКХ акимата города Серик Галиев сообщил «УН», что сегодня они собираются вместе с подрядчиком снести бордюр и открыть доступ воды к арыку.

— Этот водосток строила TOO «PYRAMID», — говорит Серик Галиев. – Сейчас наша команда специалистов свяжется с этим подрядчиком и выедет вместе с ними на место.

Со слов чиновника, никаких штрафов и неустоек TOO «PYRAMID» не понесет — фирме лишь нужно будет устранить недоразумение.

— Этот водосток сдавался в сентябре прошлого года, — поясняет Галиев. – Как раз в этот момент ЖКХ судился с этой фирмой.Сейчас мы внесли их в реестр недобросовестных подрядчиков. Больше они у нас ничего строить не будут.

Также Серик Галиев сообщил, что в городе имеется всего один некачественный водосток и жалобы по этому поводу в ЖКХ не поступают.

Со слов руководителя Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Ахмета Губайдуллина, плановую проверку выполненных работ их ведомство теперь не осуществляет, ответственность за этот бордюр лежит на самом ЖКХ.

Акимат Уральска пообещали предоставить фотоотчет после того, как TOO «PYRAMID» устранит это недоразумение.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА