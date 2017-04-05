Уральский суд дал добро на вырубку старинного сквера

На минувшей неделе городской адмсуд оставил без удовлетворения иск прокуратуры и жителей улицы 8 марта к акимату Уральска. С легкой руки судьи Алтын Айтуаровой целый микрорайон города останется без свежего воздуха.

Прокуроры берут шефство

В январе этого года «УН» писала о том, как жители улицы 8 марта протестовали против вырубки многовекового сквера по этой улице. Вкратце обстоятельства выглядели следующим образом: В далеком 2005 году администрация города выдаёт двоим жителям Жамбульской области по 10 соток земли под ИЖС на территории сквера. Через некоторое время оба гражданина землю продают предпринимательнице Куляш Васильевой. Васильева начала было строительство бизнеса, заранее взяв документ за печатью ЖКХ акимата города. В документе говорилось, что сквер вырубать можно, но взамен того бизнес- леди обязана посадить по три дерева за каждое вырубленное. Однако население улицы 8 марта не согласны с этим, ведь деревья им нужны здесь и сейчас, а не в каком – то мифическом месте. Нарушения закона были видны невооруженным глазом: земля Жамбульцам была предоставлена вне очереди, земля общего пользования волшебным образом трансформировалась в землю под ИЖС, а сразу же после в землю под бизнес. Тем не менее, прокуратура города в лице начальника отдела по надзору за законностью в социальной и экономической сфере городской прокуратуры Асылбек Кадыргалиева решение акимата под сомнение не ставила и была уверена в правоте местного исполнительного органа.

Однако публикация материала дала сдвиги, и прокуратура Уральска начала проверку касательно всей этой ситуации. Прокуроры решили, что раздача земли была незаконной и решили восстановить справедливость через суд. Однако суд жители 8 марта проиграли.

Как будто это мы виноваты

— На суде мы ощущали себя не истцами, а наоборот ответчиками, — говорит активист Людмила Вдовина. – Суд был на стороне ответчиков. Нас постоянно пытались занять какой- то бюрократией, заставляли доставать различные справки, которые не имели отношения к делу. Простой пример: судья Айтуарова потребовала от нас подтверждения того, что мы действительно являемся жителями улицы 8 марта. Когда я принесла эту справку, она вдруг заявила, что я должна быть владелицей дома. Но где же взять такую справку, если я не являюсь хозяйкой, так как дом оформлен на мою маму?

Со слов женщины, прокурор Ускен Жылкышиев, представляющий в суде интересы горожан вёл себя достаточно скромно, выступив всего один раз за всё время. В конце судебных тяжб блюститель порядка и вовсе отказался от той части иска, в которой говорилось, что акимат города выдал землю незаконно.

— Нам очень поздно предоставили юриста,- рассказывает Вдовина. – Защитник явился лишь на последнее заседание, когда нам было отказано в иске. Отказ был мотивирован тем, что в правилах предоставления казахстанцам земель под ИЖС сказано, что любой гражданин страны может получить землю один раз и в любом месте.

Жители улицы 8 марта не собираются опускать руки. Люди наняли платного защитника, и будут подавать на аппеляцию.

— Зеленстрой высадил этот сквер еще в 1962 году, — говорит Людмила Вдовина. – Как сейчас помню это время. А что сейчас? У нас буквально отбирают свежий воздух.

Тем временем бизнес-леди Куляш Васильева планомерно готовится к застройке участка. В минувшее воскресение на территории сквера был заложен водопровод.

А ведь это не впервой

Это не первый случай в Уральске, когда благоустройство и строительство объектов идет в разрез с национальной экологической стратегией и вызывает кучу негодования со стороны граждан.

Так, с 2015 года началось освоение правого берега реки Чаган , в результате чего был частично вырублен лес, служивший домом для редких видов птиц и животных.

В марте 2016 года также вырубили деревья, расположившиеся на территории почти 12 соток в микрорайоне Самал- 2 с целью строительства дома.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА