В 2017 году в Уральске появятся 40 скоростемеров

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов во время своего выступления на форуме «Smart city».

— Для обеспечения общественной безопасности в ближайшее время в Уральске появятся 200 камер видеонаблюдения. Из них 160 камер будут установлены в местах большого скопления народа для предотвращения правонарушений, — отметил Алтай Кульгинов. — Остальные камеры установят для соблюдения правил дорожного движения.

В частности, в городе начнут работать два «интеллектуальных перекрёстка» и около 40 скоростемеров.

Также, в конце прошлого года заместитель начальника Управления административной полиции ДВД ЗКО Жараскан Сабыргалиев сообщил корреспонденту «УН», что в городе появятся два «умных перекрестка».

— «Умные перекрёстки» появятся на пересечениях улиц им. Датова — им. Жамбыла и улиц им. Шолохова – им. Свердлова, — сообщил Жараскан Сабыргалиев. – Скоростемеры будут установлены на наиболее аварийно-опасных участках дорог города.

Екатерина Литвякова