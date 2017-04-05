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Опубликовано: Ср, Апр 5th, 2017
670 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В 2017 году в Уральске появятся 40 скоростемеров

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов  во время своего выступления на форуме «Smart city».

 скоростемеры-в-Кокшетау

— Для обеспечения общественной  безопасности в ближайшее время в Уральске появятся 200 камер видеонаблюдения. Из них 160 камер будут установлены в местах большого скопления народа для предотвращения правонарушений, — отметил Алтай Кульгинов. — Остальные камеры установят для соблюдения правил дорожного движения.

В частности, в городе начнут работать два «интеллектуальных перекрёстка» и около 40 скоростемеров.

Также, в конце прошлого года заместитель начальника Управления административной полиции ДВД ЗКО Жараскан Сабыргалиев сообщил корреспонденту «УН», что в городе появятся два «умных перекрестка».

— «Умные перекрёстки» появятся на пересечениях улиц им. Датова — им. Жамбыла и улиц им. Шолохова – им. Свердлова, — сообщил Жараскан Сабыргалиев. – Скоростемеры будут установлены на наиболее аварийно-опасных участках дорог города.

 

Екатерина Литвякова

 

3 комментария
  1. Житель:
    5 Апрель 2017 в 14:41

    Еще умные перекрестки поставьте везде на Шолова, чтобы только данные нельзя было удалить.

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  2. Курбаши:
    5 Апрель 2017 в 14:59

    Теперь,что бы попасть на Мясуху минуя умные светофоры надо будет ехать через ж/д переезд. «Замуровали демоны!»)))

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  3. Qazaq:
    5 Апрель 2017 в 15:16

    Сначала приведите в должный вид дороги, тратуары, обочины улиц, разметки дорог, арыки. Затем тратьте деньги на эти камеры!

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