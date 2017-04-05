В 2017 году в Уральске появятся 40 скоростемеров
Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов во время своего выступления на форуме «Smart city».
— Для обеспечения общественной безопасности в ближайшее время в Уральске появятся 200 камер видеонаблюдения. Из них 160 камер будут установлены в местах большого скопления народа для предотвращения правонарушений, — отметил Алтай Кульгинов. — Остальные камеры установят для соблюдения правил дорожного движения.
В частности, в городе начнут работать два «интеллектуальных перекрёстка» и около 40 скоростемеров.
Также, в конце прошлого года заместитель начальника Управления административной полиции ДВД ЗКО Жараскан Сабыргалиев сообщил корреспонденту «УН», что в городе появятся два «умных перекрестка».
— «Умные перекрёстки» появятся на пересечениях улиц им. Датова — им. Жамбыла и улиц им. Шолохова – им. Свердлова, — сообщил Жараскан Сабыргалиев. – Скоростемеры будут установлены на наиболее аварийно-опасных участках дорог города.
Екатерина Литвякова
Еще умные перекрестки поставьте везде на Шолова, чтобы только данные нельзя было удалить.
Теперь,что бы попасть на Мясуху минуя умные светофоры надо будет ехать через ж/д переезд. «Замуровали демоны!»)))
Сначала приведите в должный вид дороги, тратуары, обочины улиц, разметки дорог, арыки. Затем тратьте деньги на эти камеры!