В петербургском теракте погиб казахстанец

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне от станции метро «Сенная площадь» к «Технологическому институту» в одном из вагонов взорвал себя террорист-смертник. Погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения. Утром 4 апреля на сайте МЧС появился полный список пострадавших, но имена погибших не были известны до вечера 4 апреля — лишь в 18:40 управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу опубликовало список, в котором названы десять человек, ставших жертвами теракта. «Медуза» рассказала, что известно о некоторых из них. Мы публикуем отрывок о казахстанце, 20-летнем Максиме Арышеве.

20-летний Максим Арышев приехал в Петербург из Казахстана. Учился на третьем курсе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Хотел стать программистом — специализировался на информационных системах и технологиях. 3 апреля Арышев возвращался домой после занятий, сел в метро и оказался возле эпицентра взрыва (из-за чего издание «Фонтанка» ошибочно утверждало, что именно он был террористом-смертником).

На странице Арышева в социальной сети — несколько фотографий из путешествий, куда он ездил со своей девушкой, подписки на юмористические и посвященные программированию паблики. В статусе — цитата из песни «Агаты Кристи» «Ковер-вертолет»: «Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки».

Одногруппник Арышева Юрий Романов рассказал «Медузе», что Максим учился «на отлично»: «У него даже четверки редко были, помню, как он расстроился из-за единственной тройки по физике на первом курсе».

«Он был веселым, общительным, любил шутить с сарказмом, про него можно сказать — душа компании, у него было много друзей», — рассказал одногруппник Арышева.

По его словам, с Максимом они не были лучшими друзьями, но иногда общались. Романов вспоминает, как несколько недель назад они вместе с Арышевым шли до метро, говорили об учебе. «Не помню, с чего вдруг, но я рассказал ему, как Павел Дуров выбрасывал деньги из своего офиса; почему-то Максим об этом не знал».

Романов рассказал, что Максим увлекался созданием сайтов, а после учебы хотел найти работу в России: «Прошлой осенью он пытался устроиться в какую-то крутую кампанию, но там были нужны какие-то особенные знания и его не взяли».

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