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Опубликовано: Ср, Апр 5th, 2017
727 ЗКО / Картина дня

В Уральске мошенница продавала турпутевки клиентам

В настоящее время следственным отделением Абайского отдела полиции проводится досудебное расследование по факту мошенничества гражданки Хазицкой, которая является учредителем туристической компании ТОО «МСВ Казахстан».

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Иллюстративное фото

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, начиная с 2013 года в органах внутренних дел по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 20 фактов мошенничества со стороны гражданки Хазицкой, 1945 года рождения, которая под предлогом предоставления услуг, связанных с туристическими поездками в заграничные страны, завладела денежными средствами жителей Уральска.

В настоящее время Департаментом  ведется работа по выявлению лиц, пострадавших от незаконных действий руководства ТОО «МСВ Казахстан».

— В случае, если Вы стали жертвой мошенничества со стороны гражданки Хазицкой, просим Вас обратиться в органы внутренних дел, — говорится в сообщении пресс-службы.

 

Один комментарий
  1. Дотошный:
    5 Апрель 2017 в 17:30

    С 2013 года?!!!
    Долго же вы раскачиваетесь, господа полисмены!

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