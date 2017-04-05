В Уральске мошенница продавала турпутевки клиентам

В настоящее время следственным отделением Абайского отдела полиции проводится досудебное расследование по факту мошенничества гражданки Хазицкой, которая является учредителем туристической компании ТОО «МСВ Казахстан».

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, начиная с 2013 года в органах внутренних дел по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 20 фактов мошенничества со стороны гражданки Хазицкой, 1945 года рождения, которая под предлогом предоставления услуг, связанных с туристическими поездками в заграничные страны, завладела денежными средствами жителей Уральска.

В настоящее время Департаментом ведется работа по выявлению лиц, пострадавших от незаконных действий руководства ТОО «МСВ Казахстан».

— В случае, если Вы стали жертвой мошенничества со стороны гражданки Хазицкой, просим Вас обратиться в органы внутренних дел, — говорится в сообщении пресс-службы.