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Опубликовано: Чт, Апр 6th, 2017
411 Деньги / ЗКО / Картина дня

Доверительные управляющие Уральского Водоканала: «Мы в шаге  от прибыли»

 «ККС Водные ресурсы-Маркетинг»  поделилась результатами своей работы. Рост доходов, ремонт станций, рост рентабельности – несмотря на все скандалы, управляющие дают понять, что в Водоканале всё идёт по плану.

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Со слов руководства ТОО «ККС Водные ресурсы-Маркетинг», первый год работы компании в доверительном управлении показал хорошие результаты.

— По предварительной финансовой отчетности, доходы от основной деятельности выросли на 446 миллионов тенге, по сравнению с 2015 годом (1 миллиард 843 миллионов), и составили 2 миллиарда 289 миллионов тенге, — сообщает Асем Ибраимова, финансовый директор фирмы. — Доход от иной деятельности вырос на 18,1 миллионов тенге.

Под иной деятельностью госпожа Ибраимова подразумевает откачку септиков, замену счетчиков и всё то, что  «Батыс Су Арнасы» делает кроме подачи и откачки воды.

— Кроме всего прочего снижен общий долг Водоканала 650 миллионов тенге, до 279 миллионов, — говорит финдиректор Ибраимова. – Автопарк предприятия переведён на газ, в связи с чем на ГСМ мы сэкономили около 15 миллионов тенге.

Со слов руководителей ТОО «ККС Водные ресурсы-Маркетинг», в «Батыс Су арнасы» много работы, однако они работают слажено и через некоторое время выведут Водоканал в прибыль.

Стоит отметить, что доверительные управляющие «Батыс Су арнасы» впервые почти за полтора года своей работы вышли на контакт с журналистами.

Акмарал Шаяхметова

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