ДВД ЗКО прокомментировало покупку авто бизнес-класса за 17 млн тенге
Начальник ДВД ЗКО генерал Аблазимов объяснил, что дорогой седан бизнес-класса стоимостью свыше 17 млн тенге, приобретается не для него, а сотрудников строевых подразделений. По его словам, этот автомобиль будет использоваться только для сопровождения специальных колонн.
Соответствующее объяснение по факту приобретения дорогого автомобиля пресс-служба ДВД ЗКО прислала на электронную почту редакции. Вот что в нем сообщается: «В сообщении «Уральская неделя» от 3 апреля текущего года под заголовком «В ЗКО полиция закупает роскошный седан за 17 млн тенге» сообщаем следующее:
На веб-портале государственных закупок Республики Казахстан размещен лот на покупку автомашины стоимостью 17 миллионов тенге с повышенными динамическими характеристиками, объемом двигателя не менее 3778 см³, не более 3800 см³, мощностью не менее 294 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомашина, обладающая вышеперечисленными параметрами (с хорошей маневренностью и мощным двигателем), приобретается для строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в целях обеспечения сопровождения специальных колонн.
В этой связи, просим Вас опубликовать данную информацию с указанием целевого предназначения данного автомобиля» — конец цитаты.
Относительно второго лота о покупке автомобиля за 10 млн тенге, среди опций которых указывается обязательное наличие креплений для детского кресла, руководство ДВД ничего не комментирует. Также остается непонятным, почему для сопровождения специальных колонн потребовалось покупать автомобиль в мксимальной комплектации.
видимо в пресс-службе двд, не всё в порядке с фантазией…хотя есть с кого брать пример: пресс-служба облакима, жжёт по полной!
Что значит «для СОПРОВОЖДЕНИЯ…» ? Типа этакая «серая , рабочая лошадка» за 54 тысячи долларов.
Да такую кобылу, впору саму СОПРОВОЖДАТЬ.
Интересно…и сколько раз за год, планируется задействовать В СОПРОВОЖДЕНИИ это, напичканное удобствами под завязку, авто.
И в СОПРОВОЖДЕНИИ явлению миру чиновников какого ранга — «залётных с Олимпа» или «местночтимых».
Если «первых» то, кобылка будет простаивать в стойле круглый год, за исключением пары-тройки выездов.
А если «вторых» то и не стоит пытаться выкручиваться, так и признайте — для своей задницы комфорт, какие на фиг строевые подразделения!
Хотите нас убедить, что вы в нём будете, закованных в бронежилеты спецназовцев перевозить, в обеспечение безопасности при СОПРОВОЖДЕНИИ колонн )))))
А при сопровождении колонны с автобусом с детьми вы его планируете ЗАДЕЙСТВОВАТЬ?
Сообщите народу когда пошлёте его на сопровождение автобуса с гостями на юбилей Казахско Турецкого лицея — родители выстроятся вдоль всей дороги от поворота с моста через Чаган до самого лицея — уж больно весело будет посмотреть как он начнёт разваливаться на ухабах и рытвинах «дороги» ведущей в это ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение.
Кстати, господин областной бастык Кульгинов, в прошлом году делал громкие заявления по поводу стопроцентного охвата ремонтом дорог — подъездов к школам…. скоро уже и учебный год закончится а туда и не ступала нога дорожника.
Очень жаль, что приезжавший недавно министр образования не изъявил желания посетить этот ХРАМ ЗНАНИЙ…..получил-бы НЕЗАБЫВАЕМОЕ впечатление о действительном состоянии дел а не показушную ляпуху от облакимата.
Для сопровождения есть в наличии отличные авто Шкода супер В турбированный двигатель и обьем 2! Вы предстовляете что это 2 литра и турбина. Авто у дпс отдыхает! Мне кажется что то маловато одной машины для сопровождения! Минимум две должно быть но никак не одна. Ну что сказать ,молодцы на второй с экономили. За державу переживают))))))))
Тогда если для сопровождения коллон посмотрим как на нее поставят мигалку на крышу и облклеят полосами ждем фото
так и вкрючивают нам простым людям в уши откровенную чушь —- думают народ как безмозглое стадо оленей , вообще обнаглели считают людей тупыми—— совсем землю под ногами не чуют, когда сталин проснется?
Кажется нам в очередной раз впихивают какую-то дичь!
Как всё просто то..а я думал для участковых из опорного пункта, чтобы они на этой машине неблагополучные семьи посещали или на крайний случай для опергруппы Абайского РОВД…а тут совсем всё просто….ну если для сопровождения колонн то надо крышу срезать и сделать как автомашину на парадах…
Смешно, как некий червь, акиматовский троль-лизоблюд, зарегившийся на сайте, денно и ношно отслеживает саркастические комментарии в адрес своего начальства. И чтобы хоть как то нагадить, не вступая в открытую полемику, в поте лица «минусует» коменты с критическим мнением о своих благодетелях-работодателях.))))))) Этакий Добби …. помните такой персонаж из саги о Гарри Потере! ))))))
Өздері сияқты парақорлардың колоннасынна ілесу үшін бе екен? Шаршатты бұлар, үміт жоқ болашаққа, жек көрем сұмырайларды.
Проверьте на журналистсий запрос и провести надо расследование некоего Джумагазиева Рашида Габдрахимовича. Он директор ХОЗУ. Знает много и проворачивает много делишек. С госномерами, машинами. С ауди он подставил. И с мерином для Ногаева, типа в аренду. Он и еще некто В. Гудков. Щедрый предприниматель который. Покопайтесь. И прокуратуре с финполом надо покопаться в его делишках.
В смысле для сопровождения. Для таких случай КПО Выдает транспортные средства. Новые прадо для сопровождения!