ДВД ЗКО прокомментировало покупку авто бизнес-класса за 17 млн тенге

Начальник ДВД ЗКО генерал Аблазимов объяснил, что дорогой седан бизнес-класса стоимостью свыше 17 млн тенге, приобретается не для него, а сотрудников строевых подразделений. По его словам, этот автомобиль будет использоваться только для сопровождения специальных колонн.

Седан бизнес-класса KIA QWORIS в максимальной комплектации, полиция приобретает для сопровождения колонн. Если верить пресс-службе ДВД ЗКО

Соответствующее объяснение по факту приобретения дорогого автомобиля пресс-служба ДВД ЗКО прислала на электронную почту редакции. Вот что в нем сообщается: «В сообщении «Уральская неделя» от 3 апреля текущего года под заголовком «В ЗКО полиция закупает роскошный седан за 17 млн тенге» сообщаем следующее:

На веб-портале государственных закупок Республики Казахстан размещен лот на покупку автомашины стоимостью 17 миллионов тенге с повышенными динамическими характеристиками, объемом двигателя не менее 3778 см³, не более 3800 см³, мощностью не менее 294 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомашина, обладающая вышеперечисленными параметрами (с хорошей маневренностью и мощным двигателем), приобретается для строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в целях обеспечения сопровождения специальных колонн.

В этой связи, просим Вас опубликовать данную информацию с указанием целевого предназначения данного автомобиля» — конец цитаты.

Относительно второго лота о покупке автомобиля за 10 млн тенге, среди опций которых указывается обязательное наличие креплений для детского кресла, руководство ДВД ничего не комментирует. Также остается непонятным, почему для сопровождения специальных колонн потребовалось покупать автомобиль в мксимальной комплектации.