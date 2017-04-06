Из руководства облздрава ЗКО ушла по собственному желанию замдиректора по стратегическому развитию
Маншук Аймурзиева проработала заместителем руководителя управления здравоохранения по развитию и организационной работе более 10 лет.
Неизвестный, не пожелавший представиться, позвонил в «УН» и сообщил, что в ближайшие дни Маншук Кудайбергеновна Аймурзиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Помимо неё из облздрава за последние две недели уволилось ещё 9 специалистов, не пожелавших трудиться под руководством нового молодого начальника.
В приёмной облздрава информацию об увольнении Аймурзиевой нам не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в их пресс-службу. Пресс-секретарь облздрава Флюра Саматова чуть позже сообщила «УН», что, действительно Маншук Аймурзиева покинула свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Но кроме неё после назначения нового руководителя, т.е. после 24 марта 2017 года, больше никто из специалистов не увольнялся.
На официальном сайте облздрава на данный момент должность заместителя руководителя по развитию и организационной работе, которую и занимала Аймурзиева, значится вакантной.
Людмила КАЛАШНИКОВА
» Новая метла «- по южанскии….толи еще будет….
приезжают мажорики—-как-ют и обратно в центр, а наш многострадальный народ от того только в убытке и так из года в год— не видно не зги
что и требовалось доказать. медицина по южному , на западе.
Понятно, что по доброй воле или в знак солидарности с бывшим руководителем они не уходят. Их просто попросили. Скоро приедут из теплых краев новые «специалисты».
Если, ОН.
Без сожаления приказал вырубить трехметровое абрикосовое дерево и большое дерево сирени, которые много лет росли и цвели. На террритории станци скорой помощи, при инспекции.
То уж со старыми кадрами, думаю тем более, не будет церемонится.
А почему работники станции молчали? Бараны что ли?
Вот так сами и порождаем самодурство начальников.
последние успехи обл.здрава по рк http://rcrz.kz/index.php/ru/o-centre/nashi-zhurnaly/41-rejting-mo/819-reiting-all-2016, основная заслуга этой многоуважаемой женщины
если она уходит то это и есть очень плохо, покатимся в этом рейтинге сами знаете куда
Была без радости любовь, разлука будет без печали.
Надо же.. Сколько у нас непонятных должностей и бастыков. Аж зам директора по стратегическому развитию. Бастык на бастыке сидят на наших налогах и какую то стратегию развивают. Я тоже иногда балуюсь играми стратегиями
Ну ушла и ушла ..а в чем проблема то? непонятно..должность то как звучит заместитель руководителя управления здравоохранения по развитию и организационной работе..и что развили ? да надо признать что за последние годы медицина в области приняла более высокий уровень..но принципиальных сдвигов то нет, согласитесь..вообще такие должности пространные надо сократить.. тем более в заглавии»стратегическое» развитие…может вначале «тактическое» разовьем, а потом к стратегии перейдем.
Ну да, ну да….развитие видно невооружённым глазом. Вот, к примеру, в первой поликлинике лабораторию закрыли…..и то верно, а на хрена она больным нужна?…пугаться лишний раз.
Особо настырные могут теперь с баночками с мочёй в стороннюю организацию обратиться , кажется на Батурина. Или за денюжку в «Талап» …там вам всегда рады. Теперь и медсёстрам есть чем отмазываться от парализованных инвалидов со своих участков — мол нет, не возьму ваш анализ….нет у нас теперь в поликлинике лаборатории….сами изыскивайте возможности оттаранить свои анализы.
За такое «стратегическое планирование» надо с работы гнать.
Ни чего, ни чего….и вы » стратеги» не вечны. Когда ни будь и сами свалитесь на одре и тогда по-полной нахлебаетесь результатами своей нынешней стратегии.
От всей души этого вам желаю.