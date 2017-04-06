Из руководства облздрава ЗКО ушла по собственному желанию замдиректора по стратегическому развитию

Маншук Аймурзиева проработала заместителем руководителя управления здравоохранения по развитию и организационной работе более 10 лет.

Неизвестный, не пожелавший представиться, позвонил в «УН» и сообщил, что в ближайшие дни Маншук Кудайбергеновна Аймурзиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Помимо неё из облздрава за последние две недели уволилось ещё 9 специалистов, не пожелавших трудиться под руководством нового молодого начальника.

В приёмной облздрава информацию об увольнении Аймурзиевой нам не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в их пресс-службу. Пресс-секретарь облздрава Флюра Саматова чуть позже сообщила «УН», что, действительно Маншук Аймурзиева покинула свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Но кроме неё после назначения нового руководителя, т.е. после 24 марта 2017 года, больше никто из специалистов не увольнялся.

На официальном сайте облздрава на данный момент должность заместителя руководителя по развитию и организационной работе, которую и занимала Аймурзиева, значится вакантной.

Людмила КАЛАШНИКОВА