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Опубликовано: Чт, Апр 6th, 2017
1 392 ЗКО / Картина дня

На набережной в Уральске обваливается плитка

Набережная, которая была построена четыре года назад, уже начала приходить в ужасное состояние.

После зимы одно из самых посещаемых горожанами мест — городская набережная  реки Урал в районе стелы вновь требует ремонта: здесь местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.

 

 

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Напомним, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».

 

9 комментариев
  1. Федя:
    6 Апрель 2017 в 13:45

    Слушайте господа подрядчики, Вам не стыдно вот так вот зарывать бюджетные деньги в песок! Где качество! Кто нибудь контролирует их работу? Я в шоке… Подрядчик должен ответить перед законом за такую туфту. Позор!

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    • Абай:
      6 Апрель 2017 в 14:46

      Да причем тут подрядчики? Вечно у вас ваши БОГИ заняты чем то другим, типа более важным, до них не доносят, они не вкурсе типа итд итп

      Не тошно самим ааа, за свою трусость?

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  2. HumptyDumpty:
    6 Апрель 2017 в 14:07

    о! а вот эта тема ,как раз господина кульгинова была! он в то время сити-менеджером был. 3 года.

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  3. Житель:
    6 Апрель 2017 в 14:13

    Уважаемые журналисты, вы посетите детскую больницу в Зачаганске, это просто ужас, все здание в огромных трещинах, лестницы все повалились, козырьки над входами все перекошенные. Ужас.

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  4. Абай:
    6 Апрель 2017 в 14:35

    Вот колхозники ааа, ничего делать не умеют, ни дороги, ни плитку ложить.. За всю жизнь они вообще чему то учаться или нет? Кроме как машинах дорогих ездить, по саунам и по тойям ходить?

    Неужели не стремно ааа, вообще ничего не уметь делать???

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  5. 95-96:
    6 Апрель 2017 в 14:49

    Да она каждый год отваливается. Сразу же, как только построили, в первую же весну и процесс пошел. Каждый год ремонтируют, и на следующий год снова отваливается. Наверное, у нас по-другому не умеют.

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  6. Ермек:
    6 Апрель 2017 в 16:42

    По моему, они так специально делают, чтобы каждый год выигрывать тендер и все переделывать за бюджетные деньги. Тут и откат итд. Короче круговорот «наших» денег. Вроде платим налоги, но по факту не видим реального изменения. На эти налоги «живут» те самые чинуши, полисмэны, врачи итд. А дороги в ямах, грязи, в поликлиниках огромные очереди и не компетентные врачи. Нужно сажать таких подрядчиков за их вот такие вот «работы гос. заказа» за решетку, а не штрафовать. Подумаешь, дали штраф копейки и все на этом. А на сл. год он снова в тендере уже. Интересно, не стыдно нашим чиновникам постоянно слышать вот такие упреки в свой адрес?

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  7. Евгений:
    6 Апрель 2017 в 16:52

    Сейчас везде так строят лишь бы деньги рубануть. Не кому нечего не нужно. Всю страну продали уже. Не бойтесь в новейшей историй Казахстана вы будете вписаны большими буквами даже не сомневайтесь в этом. Скоро лет так через три займутся составлением списка.

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  8. Ярофей:
    6 Апрель 2017 в 18:00

    Зато досрочно построили , если мне память не изменяет ко дню городу торопились , в две смены работали , вот и поналожили тяп ляп, она после первой же зимы такая была уже .

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