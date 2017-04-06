На набережной в Уральске обваливается плитка
Набережная, которая была построена четыре года назад, уже начала приходить в ужасное состояние.
После зимы одно из самых посещаемых горожанами мест — городская набережная реки Урал в районе стелы вновь требует ремонта: здесь местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.
Напомним, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».
Слушайте господа подрядчики, Вам не стыдно вот так вот зарывать бюджетные деньги в песок! Где качество! Кто нибудь контролирует их работу? Я в шоке… Подрядчик должен ответить перед законом за такую туфту. Позор!
Да причем тут подрядчики? Вечно у вас ваши БОГИ заняты чем то другим, типа более важным, до них не доносят, они не вкурсе типа итд итп
Не тошно самим ааа, за свою трусость?
о! а вот эта тема ,как раз господина кульгинова была! он в то время сити-менеджером был. 3 года.
Уважаемые журналисты, вы посетите детскую больницу в Зачаганске, это просто ужас, все здание в огромных трещинах, лестницы все повалились, козырьки над входами все перекошенные. Ужас.
Вот колхозники ааа, ничего делать не умеют, ни дороги, ни плитку ложить.. За всю жизнь они вообще чему то учаться или нет? Кроме как машинах дорогих ездить, по саунам и по тойям ходить?
Неужели не стремно ааа, вообще ничего не уметь делать???
Да она каждый год отваливается. Сразу же, как только построили, в первую же весну и процесс пошел. Каждый год ремонтируют, и на следующий год снова отваливается. Наверное, у нас по-другому не умеют.
По моему, они так специально делают, чтобы каждый год выигрывать тендер и все переделывать за бюджетные деньги. Тут и откат итд. Короче круговорот «наших» денег. Вроде платим налоги, но по факту не видим реального изменения. На эти налоги «живут» те самые чинуши, полисмэны, врачи итд. А дороги в ямах, грязи, в поликлиниках огромные очереди и не компетентные врачи. Нужно сажать таких подрядчиков за их вот такие вот «работы гос. заказа» за решетку, а не штрафовать. Подумаешь, дали штраф копейки и все на этом. А на сл. год он снова в тендере уже. Интересно, не стыдно нашим чиновникам постоянно слышать вот такие упреки в свой адрес?
Сейчас везде так строят лишь бы деньги рубануть. Не кому нечего не нужно. Всю страну продали уже. Не бойтесь в новейшей историй Казахстана вы будете вписаны большими буквами даже не сомневайтесь в этом. Скоро лет так через три займутся составлением списка.
Зато досрочно построили , если мне память не изменяет ко дню городу торопились , в две смены работали , вот и поналожили тяп ляп, она после первой же зимы такая была уже .