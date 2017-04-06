На набережной в Уральске обваливается плитка

Набережная, которая была построена четыре года назад, уже начала приходить в ужасное состояние.

После зимы одно из самых посещаемых горожанами мест — городская набережная реки Урал в районе стелы вновь требует ремонта: здесь местами отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка.

Напомним, строительство новой набережной в Уральске обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге. Объект был сдан в эксплуатацию в 2013 году компанией ТОО «Болашак Т».