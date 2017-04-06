Петербуржец, узнав о взрыве в метро, для борьбы с моджахедами сжег деревню Лопец Подробнее: http://www.newsru.com/russia/06apr2017/lopez.html?utm_source=nr

В Ленинградской области задержан мужчина, ставший виновником пожара в деревне Лопец Волосовского района, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

«5 апреля 2017 года, около 9:30, в деревне Лопец произошел пожар, в результате которого выгорело девять дачных домов и четыре хозяйственные постройки», — указано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии поджег свой дом около восьми утра, и огонь перекинулся на другие постройки. Всего выгорело девять дачных домов и четыре хозблока. Пострадавших нет, деревня использовалась как дачный поселок летнего проживания.

Сайт 47news.ru со ссылкой на пресс-службу областного МЧС приводит другую версию произошедшего. По данным интернет-издания, 56-летний дачник Олег Герасимов методично поджигал каждый дом смесью бензина с маслом. Под постройками на сваях петербуржец разводил костры. В одном из домов находились люди, они вызвали пожарную службу.

«Услышав вой сирены, Олег сел за руль своей «Волги» и двинулся навстречу машине МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб. Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового баллончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу», — пишет издание.

Как выяснилось позже, поджигатель был уверен, что в деревне проживали преступники. «В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население», — сообщил он.

А новости о теракте 3 апреля в петербургском метро, унесшем жизни 14 человек, подтолкнули его к «пониманию» того, что, помимо просто бандитов, в деревне обосновались моджахеды, поэтому Герасимов предпринял «антитеррористическую операцию». По ее результатам из 11 домов в деревне остались два. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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