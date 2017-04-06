В «УН» началась «Прямая линия» по вопросам безработицы и господдержки безработных с руководителями Центра занятости
С 16.00 до 18.00 часов на «Прямой линии» с вами, читателями, — заместитель директора Центра занятости и социальных программ г.Уральска Сагира БИМУХАМБЕТОВА и заведующая сектором Айнура КАЗМУХАНОВА.
Может ли безработный без стартового капитала и собственного бизнес-плана стать предпринимателем? Какую господдержку он может получить?
Где можно пройти переобучение и получить востребованную работу, если ваши профессиональные навыки требуют корректировки?
Как найти работу тем, кому за 50?
Задавайте свои вопросы по телефону редакции: 54-20-16, либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул.Кердери, 138, или же написать их на сайте «УН» в комментариях к данной информации.
Добрый день,
если я встала на учет как безработная и получаю пособие из социальных выплат. Мне еще 2 месяца положено получать пособие, но я уже устроилась на работу. Будут ли приостановлены выплаты? это оплата же моих социальных отчислений. и какие вообще у меня должны быть действия?
Почему у нас так мало зарегистрированных безработных и так много реальных безработных? Может надо как то упростить регистрацию безработных?
Извиняюсь спросить, но не могу сдержаться..это эти две миловидные девушки , видимо умудренные богатым трудовым опытом в сфере трудовой занятости населения будут консультировать? ну тогда вопрос на какие должности и в какие организации можно устроиться на работу тем кому за 55 лет?
Жастар бағдарламасы бойынша кезекке тұруға барғанымда майда келесіз деп құжаттарымды қабылдаған жоқ,мені ешқандай кезекке де қабылдаған жоқ жұмыссыздарға төлейтін төлем ақы алу үшін қандай құжаттар жинауым керек және қайда баруым керек, 1- орта білім ,2- жоғары білімім бар, бірақ бүгінгі таңда жұмыссызбын.Жауабын берсеңіз
Какой шанс у русскоязычного трудоустроиться? Сижу уже 2 года без постоянной работы. На бирже через каждые 10 дней надо приходить отмечаться, никакой конкретной работы не предлагают. Где взять безработному деньги чтобы отмечаться на бирже, на двух автобусах туда, на двух обратно. Почему не платят пособие по безработице? Почему за зарплату 30-35 000 надо выполнять 2 работы: дворник-сторож, техничка-посудомойка.