В «УН» началась «Прямая линия» по вопросам безработицы и господдержки безработных с руководителями Центра занятости

С 16.00 до 18.00 часов на «Прямой линии» с вами, читателями, — заместитель директора Центра занятости и социальных программ г.Уральска Сагира БИМУХАМБЕТОВА и заведующая сектором Айнура КАЗМУХАНОВА.

Может ли безработный без стартового капитала и собственного бизнес-плана стать предпринимателем? Какую господдержку он может получить?

Где можно пройти переобучение и получить востребованную работу, если ваши профессиональные навыки требуют корректировки?

Как найти работу тем, кому за 50?

Задавайте свои вопросы по телефону редакции: 54-20-16, либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул.Кердери, 138, или же написать их на сайте «УН» в комментариях к данной информации.