Трамп заявил об изменении отношения к Асаду после химической атаки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к Сирии и ее главе Башару Асаду изменилось после химической атаки, произошедшей 4 апреля в Идлибе, пишет Bloomberg.

Отвечая на вопрос о том, пересекло ли это нападение «красную линию», он сказал, что это событие «пересекло много линий». Трамп назвал химическую атаку «вызовом человечеству» и добавил, что «эти ужасающие действия режима Асада терпеть нельзя».

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли обвинила Россию в предоставлении ложной информации по поводу атаки, согласно которой за нападение ответственны силы повстанцев.

«Когда ООН постоянно проваливает свои обязательства действовать коллективно, в жизни государств приходит время, когда мы должны предпринять собственные шаги», — предупредила она. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о «моральной ответственности» России и Ирана за химическую атаку.

Черновик резолюции, голосование по которому состоится не ранее 6 апреля, призывает власти Сирии предоставить информацию о своих воздушных операциях четвертого апреля, включая имена командующих вертолетными эскадрильями. Она также требует предоставить ООН доступ к сирийским военным базам.

Накануне Россия назвала преждевременным принятие этой резолюции.

«Ранее принятые решения вполне достаточны для тщательного расследования инцидента. Но если кому-то из членов совета безопасности новая резолюция представляется желательной, необходимой, то она должна выглядеть совершенно иначе», — сказал зампредставителя России при ООН Владимир Сафронков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что текст резолюции предвосхищает результат расследования атаки и «сходу» называет виновных. Она назвала видеокадры, опубликованные после ударов, «постановочными и провокационными».

Химическая атака, по данным Syrian Observatory for Human Rights, произошла в городе Хан Шейхун. Погибли 72 человека.

Ранее США в ООН заявляли об отказе от требования по уходу Асада с поста главы Сирии, а Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании выступал за невмешательство США во внутреннюю ситуацию в Сирии.

tvrain.ru