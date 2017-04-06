В Уральске доверительный управляющий Водоканала  уволился по собственному желанию

Управляющий фирмы ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» Уральск, в доверительном управлении которого находится АО «Батыс Су Арнасы», Жанат Машкенов написал заявление на увольнение и попрощался с коллективом.

Об этом «УН» стало известно из собственных источников в «Батыс су арнасы».

Причины увольнения неизвестны, связано ли это с жалобой коллектива Водоканала в облпрокуратуру неизвестно.

Сегодня руководство ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» провёл для всех журналистов Уральска большой пресс – тур по своим объектам. Организовали его пресс- секретари из Астаны. Жаната Машкенова среди прочих руководителей не было. Ситуацию с жалобой коллектива руководство отказалось комментировать. На вопросы журналистов о том, как ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» получили в управление Водоканал они тоже не ответили.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА