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Опубликовано: Чт, Апр 6th, 2017
422 ЗКО / Картина дня

В Уральске доверительный управляющий Водоканала  уволился по собственному желанию

Управляющий фирмы ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» Уральск, в доверительном управлении которого находится АО «Батыс Су Арнасы», Жанат Машкенов написал заявление на увольнение и попрощался с коллективом.

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Об этом «УН» стало известно из собственных источников в «Батыс су арнасы».

Причины увольнения  неизвестны, связано ли это с жалобой коллектива Водоканала в облпрокуратуру неизвестно.

Сегодня руководство ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» провёл для всех журналистов Уральска большой пресс – тур по своим объектам. Организовали его пресс- секретари из Астаны. Жаната Машкенова на мероприятии не было. Ситуацию с жалобой коллектива руководство отказалось комментировать. На вопросы журналистов о том, как ТОО ККС «Водные ресурсы- Маркетинг» получили в управление Водоканал они тоже не ответили.

 

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Судя по новости на сайте aes.kz, на фото ( посередине ) Жанат Машкенов, во времена работы АО «Астанаэнергосервис». 2015 год

 

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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