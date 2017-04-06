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Опубликовано: Чт, Апр 6th, 2017
2 998 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске хулиганы испортили машину гражданского активиста

В Уральске хулиганскому нападению подверглась машина гражданского активиста Исатая Утепова. Хулиганы разрисовали его машину краской и прокололи колеса. Это произошло в ночь с 5 на 6 апреля. 

В таком состоянии обнаружен был автомобиль Мсатая Утепова его домочадцами утром 6 апреля.
В таком состоянии обнаружен был автомобиль Исатая Утепова его домочадцами утром 6 апреля.

 

Автомобиль раскрашенный красной краской обнаружила первой супруга Исатая Утепова, утром, когда вышла из дома провожать дочь в школу и сообщила об этом своему супругу, который днем ранее уехал в Астану. Мы побывали на месте происшествия. Автомобиль Ауди А6 ночью стоял на улице перед въездом в двор частного дома, где проживает семья Утеповых. Кузов машины расписан красной краской из баллончика и три колеса из четырех проколоты.

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Сам Исатай Утепов связывает это происшествие со своей правозащитной деятельностью.

— Из-за распутицы практически все мои соседи оставляют машины на ночь на улице, потому что во дворы заехать невозможно из-за грязи. Насколько я понял, испортили только мою машину. 5 машин соседей, которые также ночью оставались на улице не тронули. Понятное дело, что это сделали конкретно по отношению ко мне и тот кто это сделал, знал, что меня дома нет, — сказал Исатай Утепов в разговоре с корреспондентом «УН».

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Стоит отметить, что Исатай Утепов утром 5 апреля вылетел в Астану для участия в конференции правозащитников. Напомним, Исатай Утепов является одним из членов ОО «Абырой», активный участник протестных акций в Уральске. В мае прошлого года Исатай Утепов был подвергнут административному аресту на 15 суток по обвинению в организации земельных митингов, а позже он и музыкант Жанат Есентаев были  взяты под стражу накануне земельных митингов, по обвинению в разжигании социальной розни. Через несколько месяцев, под давлением международных и отечественных правозащитных организации, оба были отпущены из под стражи и уголовное преследование в отношении обоих было прекращено.

 

6 комментариев
  1. Apok:
    6 Апрель 2017 в 13:00

    Менты и сделали. У нас нет социальной розни, есть преследования госорганами за активную политическую позицию под любым предлогом.

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  2. Андрей:
    6 Апрель 2017 в 13:29

    Видно что машина давно стоит без движения, следов нет от колес хотя земля мягкая, тормозные диски все ржавые..

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  3. Fe1ix:
    6 Апрель 2017 в 14:01

    конеяно это наша власть беспределит

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  4. Шофер:
    6 Апрель 2017 в 14:09

    «Ментам» это совсем не нужно, это лишняя для них головная боль.

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  5. Т:
    6 Апрель 2017 в 14:33

    Wd шкой оттереть можно краску.

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  6. Вячеслав:
    6 Апрель 2017 в 14:48

    Возможно давно стоит подростки балоыались

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