В Уральске хулиганы испортили машину гражданского активиста
В Уральске хулиганскому нападению подверглась машина гражданского активиста Исатая Утепова. Хулиганы разрисовали его машину краской и прокололи колеса. Это произошло в ночь с 5 на 6 апреля.
Автомобиль раскрашенный красной краской обнаружила первой супруга Исатая Утепова, утром, когда вышла из дома провожать дочь в школу и сообщила об этом своему супругу, который днем ранее уехал в Астану. Мы побывали на месте происшествия. Автомобиль Ауди А6 ночью стоял на улице перед въездом в двор частного дома, где проживает семья Утеповых. Кузов машины расписан красной краской из баллончика и три колеса из четырех проколоты.
Сам Исатай Утепов связывает это происшествие со своей правозащитной деятельностью.
— Из-за распутицы практически все мои соседи оставляют машины на ночь на улице, потому что во дворы заехать невозможно из-за грязи. Насколько я понял, испортили только мою машину. 5 машин соседей, которые также ночью оставались на улице не тронули. Понятное дело, что это сделали конкретно по отношению ко мне и тот кто это сделал, знал, что меня дома нет, — сказал Исатай Утепов в разговоре с корреспондентом «УН».
Стоит отметить, что Исатай Утепов утром 5 апреля вылетел в Астану для участия в конференции правозащитников. Напомним, Исатай Утепов является одним из членов ОО «Абырой», активный участник протестных акций в Уральске. В мае прошлого года Исатай Утепов был подвергнут административному аресту на 15 суток по обвинению в организации земельных митингов, а позже он и музыкант Жанат Есентаев были взяты под стражу накануне земельных митингов, по обвинению в разжигании социальной розни. Через несколько месяцев, под давлением международных и отечественных правозащитных организации, оба были отпущены из под стражи и уголовное преследование в отношении обоих было прекращено.
Менты и сделали. У нас нет социальной розни, есть преследования госорганами за активную политическую позицию под любым предлогом.
Видно что машина давно стоит без движения, следов нет от колес хотя земля мягкая, тормозные диски все ржавые..
конеяно это наша власть беспределит
«Ментам» это совсем не нужно, это лишняя для них головная боль.
Wd шкой оттереть можно краску.
Возможно давно стоит подростки балоыались