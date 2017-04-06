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Опубликовано: Чт, Апр 6th, 2017
772 ЗКО / Картина дня

В Уральске владельцам бизнесов помогут создать идеальную бухгалтерию

Семинар под названием «Как создать идеальную бухгалтерию» состоится 20 апреля в отеле «Шагала».

Ведущая семинара Татьяна ГНАТЕНКО (г. Алматы) – бизнес-консультант и бизнес-тренер. На семинаре Татьяна раскрывает все вопросы, связанные с бухгалтерией, которые могут быть у владельца.

Татьяна — владелица трех бизнесов и ей на практике известно, что бухгалтерия часто является одним из самых неконтролируемых подразделений компании.

Татьяна

Татьяна ГНАТЕНКО

Татьяна объясняет, почему это происходит.

— С одной стороны, владельцы бизнеса и директора некомпетентны в вопросах бухгалтерского учета и поэтому не могут взять под контроль эту область. С другой, существует неправильное или неполное представление о том, чем в действительности должна заниматься бухгалтерия и каким образом правильно организовать ее работу.

Как разобраться в работе бухгалтерии, не являясь бухгалтером, роль бухгалтеров в оптимизации налогов и управлении финансами и активами компании, аутсорсинг бухгалтерии – плюсы и минусы  — на эти и еще множество важных для владельца бизнеса вопросов отвечает Татьяна Гнатенко на своем семинаре «Как создать идеальную бухгалтерию».

Кроме того, участники семинара получат организующую схему идеальной бухгалтерии с подробным описанием каждой функции и инструкции, каким образом легко контролировать работу бухгалтерии.

Семинар однодневный. Татьяна Гнатенко рекомендует владельцам и управляющим бизнесов участвовать в семинаре совместно с главным бухгалтером предприятия.

Организатор семинара «Как создать идеальную  бухгалтерию» — ТОО «Пресс-неделя» (издатель «Уральской недели»).

Стоимость семинара 37 000 тенге.

При участии двух человек с одного предприятия скидка 10%.

Постоянным рекламодателям «Уральской недели» предоставляется скидка 20%.

Для того, чтобы пройти обучение на семинаре, необходимо выслать реквизиты для выставления счета на uralskweek2001@gmail.com.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – по телефону  8702 723 45 11,  Данара

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