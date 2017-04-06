В ЗКО весной в школу села Долинное завезли уголь, чтобы дети не мёрзли на уроках

О низкой температуре в классах из-за нехватки угля в школе имени Чапаева в селе Долинное Теректинского района родители местных учеников заявляли властям и СМИ ещё в начале 2017 года. Но отклика не находили. Но когда после весенних каникул люди не пустили детей в школу, акимат Теректинского района и райотдел образования отыскали нужный уголь и доставили его в школу.

Главный специалист Теректинского районного отдела образования Дамир Мендыбаев сообщил «УН», что на данный момент в школу в селе Долинное из Уральска завезено 6 тонн угля – его хватит до завершения отопительного сезона и ещё останется.

— Всего в этой сельской школе учится 136 детей, – отметил Мендыбаев. – В первый день после каникул на занятия не пришли 19 учеников, во второй – 6. Во время каникул был завезён уголь, школу протопили, температура воздуха в ней сейчас плюс 18 градусов. Сегодня на занятия пришли все ученики.

Кстати, Дамир Мендыбаев также рассказал, что в этом году из бюджета района выделены деньги на ремонт отопительной системы Долинской сельской школы – её начнут полностью переделывать, как только закончится учебный год.

Людмила КАЛАШНИКОВА