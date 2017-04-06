В ЗКО запускают скоростной поезд «Тальго» в направлениях Астаны и Алматы

Скоростные поезда «Тальго» в направлениях «Уральск-Астана» и «Уральск-Алматы» запустят в конце апреля. Теперь доехать до Алматы можно будет за 37 часов.

Об этом сообщает областное управление пассажирского транспорта. Точная дата начала движения скоростных составов не называется. В настоящее время известно лишь, что сокращение времени в пути будет достигаться не столько скоростью поезда, сколько сокращением количества станций, на которых будет останавливаться поезд «Тальго». По информации областного управления в ЗКО поезда «Тальго» будут делать только одну остановку на станции «Казахстан» (г.Аксай, Бурлинского района) на 5 минут.

Поезда сообщением «Уральск-Алматы» будут отправляться из Уральска по четным числам, «Уральск-Астана» — по нечетным числам. Время в пути до Астаны будет занимать 24 часа, до Алматы — 37 часов. В обоих поездах будет 22 пассажирских вагона. Из них 18 вагонов — купейные, 2 вагона — бизнес-класса, 1 вагон — СВ (гранд) и 1 вагон Гранд для инвалидов. Всего в поезде будет 355 мест.