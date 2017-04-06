Сегодня в «УН» «Прямая линия» по вопросам безработицы

Уважаемые жители города, районов и сел нашей области!

6 апреля, с 16.00 до 18.00 ч., «УН» проведёт «Прямую линию» на тему: «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы».

Может ли безработный без стартового капитала и собственного бизнес-плана стать предпринимателем? Где можно пройти переобучение и получить востребованную работу, если ваши профессиональные навыки требуют корректировки?

Реально ли сейчас найти работу в городе тем, кому за 50?

На эти и другие вопросы ответят заместитель директора Центра занятости и социальных программ г.Уральска Сагира Бимухамбетова и заведующая сектором Айнура Казмуханова.

Ждём вопросы по телефону редакции: 54-20-16, либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул.Кердери, 138, или же написать их на сайте «УН» в комментариях к данной информации.

Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию «Прямой линии» на сайте «УН» в указанное время.