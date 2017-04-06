Возле школы в Ростове-на-Дону произошел взрыв

В Ростове-на-Дону возле учебного заведения сработало неустановленное взрывное устройство. Один человек тяжело ранен.

В Ростове-на-Дону утром в четверг, 6 апреля, прогремел взрыв возле 5-й гимназии на Садовой улице. Пострадал мужчина-дворник, по предварительным данным, ему оторвало руку, сообщает телеканал «360».

Из-за случившегося перекрыта часть Социалистической улицы. На месте происшествия работают спецслужбы. По словам очевидцев, мужчина нес пакет, уронил его, после чего произошел взрыв. По не подтвержденной пока информации, взрывчатку также нашли в самой гимназии.

По информации интернет-портала «Лайф.ру», неустановленной взрывное устройство сработало на пересечении улиц Социалистическая и Нахичеванская, где находится лицей №5. Сторож лицея обходил территорию и заметил предмет, похожий на карманный фонарь. Мужчина поднял его, после чего произошел взрыв. В результате сторожу оторвало кисть руки. Он также получил повреждение туловища и госпитализирован в тяжелом состоянии.

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