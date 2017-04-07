Аким ЗКО Алтай Кульгинов предпоследний в рейтинге акимов
Политическая газета «Саясат» составила рейтинг акимов страны.
Алтай Кульгинов оказался на одиннадцатой позиции, «опередил его» лишь аким Павлодарской области Булат Бакауов.
Тем не менее, западноказахстанцам есть чем гордиться, ведь на первом месте рейтинга аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, который когда — то был акимом ЗКО. На восьмом месте рейтинга оказался Нурлан Ногаев, экс- аким ЗКО и нынешний аким Атырауской области.
— Аким Западно-Казахстанской области (ЗКО) Алтай Кульгинов в прошлом месяце отпраздновал небольшой юбилей – год с момента своего назначения, итоги которого можно охарактеризовать известной фразой: «полет нормальный». Будучи руководителем ЗКО, Алтай Сейдирович закрепился как один из перспективных управленцев новой волны. В его мартовском активе – вопросы развития малого и среднего бизнеса и государственно-частного партнёрства, отчет перед общественным советом, а также обязательство еженедельно вести прием начинающих бизнесменов. Кроме того, аким Кульгинов довольно успешно встретил премьер-министра, посетившего ЗКО с рабочим визитом, — таким образом журналисты «Саясат» оценили работу Алтая Кульгинова.
В его мартовском активе – вопросы развития малого и среднего бизнеса и государственно-частного партнёрства, отчет перед общественным советом, а также ОБЯЗАТЕЛЬСТВО еженедельно вести прием начинающих бизнесменов. Кроме того, аким Кульгинов довольно УСПЕШНО ВСТРЕТИЛ премьер-министра, посетившего ЗКО с рабочим визитом
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Поразительно!
Как точно , оказывается, мы понимаем нынешние критерии оценки деятельности того или иного чиновника в современном устройстве власти!!!
Главное, вовсе не реальные экономические подвижки в развитии региона. Главное — как можно чаще светиться с громкими заявлениями и обещаниями с трибун всевозможных, бесконечных симпозиумов, торжественных заседаний, отчётных встреч с «населением» ……. и КОНЕЧНО — «довольно успешно встретить премьер-министра» и ему подобных бастыков.((((
Звиздец!
Приехали!
При Кульгинове все меняется в лучшую сторону. Строются мосты дороги дома. В села скоро дойдет чистая вода. Меняет планомерно старых совковых чиновников.
Что нравится в Кульгинове он искренний. Всегда открыт. Можно заметить даже через голубой экран. Прост, без пафоса. Не забронзовел как некторые бывшие. Есть за ним правда и будущее
Идет встреча школьников с ветераном революции. Один мальчик спрашивает:
— Бабушка, а вы Ленина видели?
— Видела, сынок, видела.
— А какой он, Ленин-то?
— Добрый он дети, ох добрый.
— Случилось это зимой 18-го. Стою я на улице, совсем замерзла, голодная, а тут Владимир Ильич из булочной бежит. Я ему говорю:
«Здравствуйте, Владимир Ильич», а он мне — «Здгавствуй, бабушка» — «Не дадите ли немного хлебца, а то совсем голодно?» Он и отвечает «Пошла на х%й стагая», а глаза у самого такие добрые-добрые…
Алтай просидел год в кресле акима зко, а до этого 3 года мэром, а еще до этого год замом у Нурлана. Результат-нулевой. Если не считать, что при нем коррупция расцвела не по-детски. Достаточно вспомнить дела нач. управления спорта, нач. сельхоз.управления, нач. гор. собеса и это только те, которых поймали….а сколько их еще?????? Пусть радуется тому, что вообще попал в этот рейтинг.
Зато наш Аким в тройке лидеров по стоимости служебного авто, это точно как и и всё областное руководство. Разве этим не стоит гордиться?
эти акимы пешки,неужели не видно?
Фото класс…что там интересно вверху ?
Алтай хороший Аким и все
Довольно успешно встретил премьер министра?? Это такие у них критерии оценки работы Акима?? Они вообще адекватные там нет? Неет это же просто $&&)(;:())&&
Я лично не заметил никаких изменений, дорог как не было так их и нет, гряз как месили в Уральске так и месим. Кажется Уральск самые грязный город на планете земля. Хотя да в Гаити же там помойки на каждом шагу.. спасибо Акиму что у нас еще не так
Zhemlyanin: 7 Апрель 2017 в 14:02
Алтай просидел год в кресле акима зко, а до этого 3 года мэром, а еще до этого год замом у Нурлана. Результат-нулевой. Если не считать, что при нем коррупция расцвела не по-детски. Достаточно вспомнить дела нач. управления спорта, нач. сельхоз.управления, нач. гор. собеса и это только те, которых поймали….а сколько их еще?????? Пусть радуется тому, что вообще попал в этот рейтинг
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Все верно — » Результат-нулевой». ! «…и это только те, которых поймали….а сколько их еще??????» Их можно каждый день пачками ловить! Вопрос — кто будет этим заниматься? Кто будет ловить тех, кто ловит первых? Вот в чем дело! Надо ловить и тех кто должен ловить! «…коррупция расцвела не по-детски.» — Коррупция повальная!
Халық арасында иман жүзді деген теңеу бар. Әкімнің жүзі соған сай.
Молодец Аким!!! Невидно никаких изменений тааких кардинально жизнь не поменялось. Всяки смарт сити остановки бизнес поддержка ремонт дорог обеспечение водой вся эта ерунда пока в акимате сидят коррупционеры нормальня программа не будет работать с начала надо очистить всех продажных акиматовских а то сидят в откатах думает где бы заработать. А PR менеджеры журналисты которые хвалить его с работой на справляеться. Работать надо Баха!!!