Аким ЗКО Алтай Кульгинов предпоследний в рейтинге акимов

Политическая газета «Саясат» составила рейтинг акимов страны.

Алтай Кульгинов оказался на одиннадцатой позиции, «опередил его» лишь аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Тем не менее, западноказахстанцам есть чем гордиться, ведь на первом месте рейтинга аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, который когда — то был акимом ЗКО. На восьмом месте рейтинга оказался Нурлан Ногаев, экс- аким ЗКО и нынешний аким Атырауской области.