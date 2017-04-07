Ряд государств поддержали ракетный авиаудар США по Сирии

Правительство Великобритании называет действия США соразмерным ответом на химическую атаку, в которой обвиняют войска Башара Асада. В дальнейшем это сдержит власти Сирии, полагают в Соединенном королевстве. Израиль приветствовал использование крылатых ракет против военных в Хомсе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, словом и делом Трамп отправил четкий и ясный сигнал, что с применением и распространением химического оружия не будут мириться.

Соединенные штаты координировали свои решения с союзниками в регионе и на Ближнем Востоке, и они поддержали планы Вашингтона, подчеркнул госсекретарь Рекс Тиллерсон. В Саудовской Аравии сообщили о полной поддержке американских операций, которые направлены на военные объекты в Сирии, в ответ на использование режимом Асада химического оружия против мирных граждан. Представитель МИДа Саудовской Аравии назвал Дональда Трампа смелым и решительным в ситуации, когда международное сообщество не может остановить официальный Дамаск.

Ракетный удар США по авиабазе правительственных войск одобрила сирийская оппозиция.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет «Томагавк».

Дональд Трамп, обращаясь к нации, сказал, что последние события – это ответ на удар сирийской авиации по провинции Идлиб с применением химического оружия.

Трамп призвал все цивилизованные страны покончить с резнёй и кровопролитием в Сирии.

Жертвами авиаудара США по аэродрому в Хомсе стали 6 человек.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на сирийский генштаб. Ранее местные власти говорили о четырёх погибших военнослужащих.

«Эхо Москвы»