Ряд государств поддержали ракетный авиаудар США по Сирии
Среди них Израиль, Великобритания и Саудовская Аравия.
Правительство Великобритании называет действия США соразмерным ответом на химическую атаку, в которой обвиняют войска Башара Асада. В дальнейшем это сдержит власти Сирии, полагают в Соединенном королевстве. Израиль приветствовал использование крылатых ракет против военных в Хомсе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, словом и делом Трамп отправил четкий и ясный сигнал, что с применением и распространением химического оружия не будут мириться.
Ракетный удар США по авиабазе правительственных войск одобрила сирийская оппозиция.
Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет «Томагавк».
Дональд Трамп, обращаясь к нации, сказал, что последние события – это ответ на удар сирийской авиации по провинции Идлиб с применением химического оружия.
Трамп призвал все цивилизованные страны покончить с резнёй и кровопролитием в Сирии.
Жертвами авиаудара США по аэродрому в Хомсе стали 6 человек.
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на сирийский генштаб. Ранее местные власти говорили о четырёх погибших военнослужащих.