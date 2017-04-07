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Опубликовано: Пт, Апр 7th, 2017
162 Народные новости

В районе «Ремзавода» по улице Бухарской свалка бытовых отходов

Галина:

Жители частного сектора за неимением мусорных контейнеров выбрасывают свои отбросы прямо на дорогу. Горы мусора растут каждый день, становясь все больше и больше, скоро по этой дороге будет невозможно ездить. Сейчас с приходом теплой погода вонь от свалки стоит неимоверная, её растаскивают собаки, разносит ветер. Жить в таких условиях просто невозможно. Куда смотрит полиция? Ведь за выброс мусора в неположенном месте полагается штраф! Куда смотрят чиновники, если за много лет в этом районе контейнеры не стояли ни разу!? Местный депутат также не участвует в жизни своего округа, хотя обещал обратное! Необходимо как-то решить эту проблему —  устроить субботник, вывезти этот мусор, поставить этим жителям контейнеры наконец-то! Понятное дело, что сами жители должны следить, куда и что выбрасывают. Но их можно понять: никто о их нуждах не заботится!

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3 комментария
  1. 123:
    7 Апрель 2017 в 14:09

    Какой срач!!!там же дети ходят, дышат этим, люди сами себе плохо делают!!!!

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  2. скептик:
    7 Апрель 2017 в 15:05

    А в чем проблема? сами выбрасывают…сами там и живут…

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  3. NVP:
    7 Апрель 2017 в 15:28

    Интересно, «Орал Таза сервис» им счёт за вывоз мусора не выставил?

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