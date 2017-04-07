В районе «Ремзавода» по улице Бухарской свалка бытовых отходов

Галина:

Жители частного сектора за неимением мусорных контейнеров выбрасывают свои отбросы прямо на дорогу. Горы мусора растут каждый день, становясь все больше и больше, скоро по этой дороге будет невозможно ездить. Сейчас с приходом теплой погода вонь от свалки стоит неимоверная, её растаскивают собаки, разносит ветер. Жить в таких условиях просто невозможно. Куда смотрит полиция? Ведь за выброс мусора в неположенном месте полагается штраф! Куда смотрят чиновники, если за много лет в этом районе контейнеры не стояли ни разу!? Местный депутат также не участвует в жизни своего округа, хотя обещал обратное! Необходимо как-то решить эту проблему — устроить субботник, вывезти этот мусор, поставить этим жителям контейнеры наконец-то! Понятное дело, что сами жители должны следить, куда и что выбрасывают. Но их можно понять: никто о их нуждах не заботится!