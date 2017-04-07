В Уральске горел архив

Пожар случился в 12 часов в ночь с 6 на 7 апреля. Жертв и пострадавших нет. Все документы подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный госбюджету, на данный момент определяет комиссия.

Советские провода

На территорию архива журналистов местных изданий не пустили – не положено, секретное учреждение. Рабочие до сих пор продолжают возиться с бумагами, перенося их из здания в гараж архива. От фотоаппарата люди недвусмысленно прячутся, то и дело закрывая лицо руками и вбегая в помещения, прикрывшись папками. Руководитель управления культуры, архивов и документации Даулеткерей Кусаинов, в ведомстве которого находится областной архив, рассказал, что предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.

— «Красного петуха» не было, был лишь дым, — говорит Даулеткерей Кусаинов. – Ночью мне позвонил охранник, и вместе с тем позвонил в пожарную службу. Пожарные прибыли за десять минут. Выгорела одна ячейка на втором этаже архива. Думаю, что причина пожара — короткое замыкание, потому что в воздухе стоял неприятный едкий запах. Проводка в здании старая, с советских времен, наверное, она и замкнула.

Советские документы

По словам управленца, особого ущерба архиву пожар не нанес.

— Часть истлевших бумаг была уже отцифрована, — говорит чиновник. — Часть документов, у которых лишь сгорела обложка или переплет, будет восстановлена примерно через неделю благодаря работе специально собранной комиссии. Другая часть документов, которую пожарные залили водой, будет просушена.

По мнению Даулеткерея Кусаинова, произошедшее в архиве – не самое страшное, что могло произойти.

— Хорошо, что был просто дым, — говорит чиновник. – Не дай Бог, там бы огонь бушевал, потери бы были гораздо больше. В военное время люди восстанавливали архивы после пожаров, а в мирное время, тем более, восстановим всё за месяц. Уже через месяц можно будет принимать запросы из ЦОНА.

Со слов чиновника, в Областном архиве хранится великое множество документов: от личных дел на каждого жителя области до заключений партийных пленумов в советское время.

— Побелим потолок на первом этаже, который протёк из–за воды, которой пожарные тушили возгорание, и будем работать в полную мощь, — не теряет позитивного настроя господин Кусаинов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА