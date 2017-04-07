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Опубликовано: Пт, Апр 7th, 2017
1 384 ЗКО / Картина дня

В Уральске горел архив

Пожар случился в 12 часов в  ночь с 6 на 7 апреля.  Жертв и пострадавших нет. Все документы подлежат восстановлению.  Ущерб, нанесенный госбюджету, на данный момент определяет комиссия.

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Советские провода

На территорию архива журналистов местных изданий не пустили – не положено, секретное учреждение. Рабочие до сих пор продолжают возиться с бумагами, перенося их из здания в гараж архива. От фотоаппарата люди недвусмысленно прячутся, то и дело закрывая лицо руками и вбегая в помещения, прикрывшись папками.  Руководитель управления культуры, архивов и документации Даулеткерей Кусаинов, в ведомстве которого находится  областной архив, рассказал, что предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.

— «Красного петуха» не было, был лишь дым, — говорит Даулеткерей Кусаинов. – Ночью мне позвонил охранник, и вместе с тем позвонил в пожарную службу. Пожарные прибыли за десять минут. Выгорела одна ячейка на втором этаже архива. Думаю, что причина пожара — короткое замыкание, потому что в воздухе стоял неприятный едкий запах. Проводка в здании старая, с советских времен, наверное, она и замкнула.

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Советские документы

По словам управленца, особого ущерба архиву  пожар не нанес.

— Часть истлевших бумаг была уже отцифрована, — говорит чиновник. —  Часть документов, у которых лишь сгорела обложка или переплет, будет восстановлена примерно через неделю благодаря работе специально собранной комиссии. Другая часть документов, которую пожарные залили водой, будет просушена.

По мнению Даулеткерея Кусаинова, произошедшее в архиве – не самое страшное, что могло произойти.

— Хорошо, что был просто дым, — говорит чиновник. – Не дай Бог, там бы огонь бушевал, потери бы были гораздо больше. В военное время люди восстанавливали архивы после пожаров, а в мирное время, тем более, восстановим всё за месяц. Уже через месяц можно будет принимать запросы из ЦОНА.

Со слов чиновника, в Областном  архиве хранится великое множество документов: от личных дел на каждого жителя области до заключений партийных пленумов в советское время.

— Побелим потолок на первом этаже, который протёк из–за воды, которой пожарные тушили возгорание,  и будем работать в полную мощь, —  не теряет позитивного настроя господин Кусаинов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. Апрель:
    7 Апрель 2017 в 12:58

    А че сигнализации нет.

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  2. Александр:
    7 Апрель 2017 в 13:24

    Складывается благосное впечатление от этого пожара. Чиновник совершенно не горюет: «ну сгорели кое-какие ненужные бумажки, они ж советского периода». Чиновник, по уровню сознания, похож на революционного солдата который печку топил архивными материалами.

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