Жители микрорайона «Паспортный стол» в Уральске утопают в грязи ( фоторепортаж)

Население улицы Фабричной вот уже много лет обивает пороги администрации города, однако те не спешат им на помощь. Депутат округа Аветик Амирханян своих обещаний не выполняет.

Недалеко от старого паспортного стола, ( нынешний ЦОН- «Уральская Неделя») есть улица Фабричная, сплошь заставленная частными домами. Жители этой улицы обратились в редакцию «УН» с просьбой о помощи.

— Мы не можем так жить, — говорит местная жительница, пенсионерка София Орлова. – Не пройти и не проехать. Скорая помощь останавливается за километр от нас, им всё равно, умираешь ты или болен. Оно и понятно машину портить на этих кочках никто не хочет. С такси такая же история. Бывает, что среди ночи стучаться в окно, просят помочь вытолкать машину.

Со слов пенсионерки и других жителей микрорайона, они не раз обращались в акимат, а те в свою очередь перенаправляли их к их собственному депутату.

— Мы голосовали за Аветика Амирханяна,- говорит София Орлова. – У него есть своя фирма по строительству дорог, думали он поможет нам с дорогами. В прошлом году он пообещал нам, что сделает дороги, но обещание свое не выполнил. Объяснил это тем, что не выиграл тендер. Получается, что сапожник без сапог.

Юрист депутата Амирханяна Бакиза Есенгалиева сообщила, что депутат от своих слов не отказывается и в скором времени построит дорогу по уцлице Фабричной.

— Сейчас стоит ужасная, строить что –то бессмысленно, только материал испортим, — говорит юрист Есенгалиева. – Но если Аветик Рубенович пообещал, то он свое слово сдержит. Его на прошлом его округе все избиратели хвалили. Просто поймите, что это не одного дня дела, нужно собрать множество разрешающих документов. Вот чуть подсохнет и начнём строить дорогу.