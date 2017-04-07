Жители трех снесенных домов два года ждут начала строительства новой многоэтажки взамен (видео)

Сегодня жители снесенных домов по улице Второй километр в районе 8-й школы встречались с представителями акимата города и ТОО «СВ плюс», которое обещало им построить многоэтажку на 135 квартир на месте их старых домов.

ТОО «СВ плюс» взяло на себя эти обязательства по трехстороннему договору о государственно-частном партнерстве. 40 семьям было обещано предоставить квартиры в новом доме.

Подрядчик должен был сдать в эксплуатацию дом в конце 2016 года, но строительство так и не было начато.

— Мы доверились им. Нам обещали, что быстро построят дом и выдадут нам квартиры. До сих пор живем во временном жилье, которое выделил акимат. Директор ТОО «СВ плюс» бегает от нас, не отвечает на наши вопросы, — говорит житель Галина СИЗОВА.

Представители подрядчика говорят, что у них нет денег на строительство.

— Как будут деньги, построим, денег у нас сейчас нет, в стране кризис, понимаете? — отвечала людям на их претензии юрист ТОО «СВ плюс» Гулсим Саргойшина.

Руководитель отдела строительства Марат Мулдашев говорит, что жители могли бы и потерпеть.

— Сейчас решаем вопрос о финансировании, — услышали жители от Мулдашева.

При этом Мулдашев заявил, что за акиматом ответственность только за контроль качества строительства, «остальное должно делать ТОО «СВ плюс».

Представители акимата в очередной раз пообещали жителям, что до конца 2017 года ТОО «СВ плюс» закончит строительство 135-квартирного дома.

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Азамат Муханов, видео: Нурлыбек Емранов