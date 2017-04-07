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Опубликовано: Пт, Апр 7th, 2017
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Жители трех снесенных домов два года ждут начала строительства новой многоэтажки взамен (видео)

Сегодня жители снесенных домов по улице Второй километр в районе 8-й школы встречались с представителями акимата города и ТОО «СВ плюс», которое обещало им построить многоэтажку на 135 квартир на месте их старых домов.

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ТОО «СВ плюс» взяло на себя эти обязательства по трехстороннему договору о государственно-частном партнерстве. 40 семьям было обещано предоставить квартиры в новом доме.

Подрядчик должен был сдать в эксплуатацию дом в конце 2016 года, но строительство так и не было начато.

— Мы доверились им. Нам обещали, что быстро построят дом и выдадут нам квартиры. До сих пор живем во временном жилье, которое выделил акимат. Директор ТОО «СВ плюс» бегает от нас, не отвечает на наши вопросы, — говорит житель Галина СИЗОВА.

Представители подрядчика говорят, что у них нет денег на строительство.

— Как будут деньги, построим, денег у нас сейчас нет, в стране кризис, понимаете? — отвечала людям на их претензии юрист ТОО «СВ плюс» Гулсим Саргойшина.

Руководитель отдела строительства Марат Мулдашев говорит, что жители могли бы и потерпеть.

—  Сейчас решаем вопрос о финансировании, — услышали жители от Мулдашева.

При этом Мулдашев заявил, что за акиматом ответственность только за контроль качества строительства, «остальное должно делать ТОО «СВ плюс».

Представители акимата в очередной раз пообещали жителям, что до конца 2017 года ТОО «СВ плюс» закончит строительство 135-квартирного дома.

По теме: В Уральске жители домов в центре города сопротивляются планам акимата снести их дома и построить новые. 

Азамат Муханов, видео: Нурлыбек Емранов

3 комментария
  1. Сергей:
    7 Апрель 2017 в 16:27

    Остается только посочувствовать людям, терпения им и надежд.

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  2. Oblastnoi:
    7 Апрель 2017 в 16:30

    Хоть бы кто вышел и сказал — да мы виноваты, простите нас. Мы делаем то-то и то-то чтобы решить проблему.

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  3. Бибигуль:
    7 Апрель 2017 в 16:51

    О каком кризисе речь? Кризис только в головах представителей акимата и ТОО «СВ Плюс». В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСЁ СТАБИЛЬНО И ТОЧКА!

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