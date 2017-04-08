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Опубликовано: Сб, Апр 8th, 2017
1 461 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Более миллиона тенге выплатит «Батыс Су Арнасы»  незаконно уволенному замдиректора

На уходящей неделе Уральский суд # 2  восстановил Михаила Горохова в должности, а также обязал  руководство ТОО «Батыс су арнасы»  выплатить ему ущерб — миллион  двести три тысячи тенге

batys

Заместитель директора по  эксплуатации и по совместительству главный инженер предприятия Михаил Горохов был уволен  три месяца  назад, — сообщает собственный источник «УН».

— Горохов проработал на предприятии 30 лет, начинал с нуля. Михаил Петрович знает каждую гаечку на предприятии и является высококлассным специалистом.
С переходом бывшего городского водоканала в доверительное управление ККС » Водные Ресурсы Маркетинг», Михаила  Горохова  уволили.
— 7 апреля Михаил Петрович восстановлен на работе. Теперь «Батыс су арнасы» должен будет выплатить ему зарплату за три месяца, компенсировать услуги адвоката и моральный вред, — добавил источник.

Акмарал Шаяхметова

2 комментария
  1. Город:
    8 Апрель 2017 в 19:55

    Михаил рад,что суд на вашей стороне.Вы профи своего дела и были всегда на своём месте.Знаете всё производство изнутри.Держитесь и не отдавайте Водоканал чужакам.Пусть он будет работать на благо нашего города и пусть им руководят местные кадры.Оформите его в как коммунальную собственность города.Удачи вам всем.Мы с вами

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  2. Elle:
    8 Апрель 2017 в 21:07

    Респект суду! Горохов молодец! Представляю как обрадовались Водоканальцы. Чтобы не делали управляющие вам нужно производство наладить и держаться с коллективом.

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