Более миллиона тенге выплатит «Батыс Су Арнасы» незаконно уволенному замдиректора
На уходящей неделе Уральский суд # 2 восстановил Михаила Горохова в должности, а также обязал руководство ТОО «Батыс су арнасы» выплатить ему ущерб — миллион двести три тысячи тенге
Заместитель директора по эксплуатации и по совместительству главный инженер предприятия Михаил Горохов был уволен три месяца назад, — сообщает собственный источник «УН».
— Горохов проработал на предприятии 30 лет, начинал с нуля. Михаил Петрович знает каждую гаечку на предприятии и является высококлассным специалистом.
С переходом бывшего городского водоканала в доверительное управление ККС » Водные Ресурсы Маркетинг», Михаила Горохова уволили.
— 7 апреля Михаил Петрович восстановлен на работе. Теперь «Батыс су арнасы» должен будет выплатить ему зарплату за три месяца, компенсировать услуги адвоката и моральный вред, — добавил источник.
Акмарал Шаяхметова
Михаил рад,что суд на вашей стороне.Вы профи своего дела и были всегда на своём месте.Знаете всё производство изнутри.Держитесь и не отдавайте Водоканал чужакам.Пусть он будет работать на благо нашего города и пусть им руководят местные кадры.Оформите его в как коммунальную собственность города.Удачи вам всем.Мы с вами
Респект суду! Горохов молодец! Представляю как обрадовались Водоканальцы. Чтобы не делали управляющие вам нужно производство наладить и держаться с коллективом.