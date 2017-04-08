Более миллиона тенге выплатит «Батыс Су Арнасы»  незаконно уволенному замдиректора

На уходящей неделе Уральский суд # 2 восстановил Михаила Горохова в должности, а также обязал руководство ТОО «Батыс су арнасы» выплатить ему ущерб — миллион двести три тысячи тенге

Заместитель директора по эксплуатации и по совместительству главный инженер предприятия Михаил Горохов был уволен три месяца назад, — сообщает собственный источник «УН».

— Горохов проработал на предприятии 30 лет, начинал с нуля. Михаил Петрович знает каждую гаечку на предприятии и является высококлассным специалистом.

С переходом бывшего городского водоканала в доверительное управление ККС » Водные Ресурсы Маркетинг», Михаила Горохова уволили.

— 7 апреля Михаил Петрович восстановлен на работе. Теперь «Батыс су арнасы» должен будет выплатить ему зарплату за три месяца, компенсировать услуги адвоката и моральный вред, — добавил источник.

Акмарал Шаяхметова