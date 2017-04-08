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Опубликовано: Сб, Апр 8th, 2017
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Казахстанским депутатам подняли зарплату

 Казахстанским депутатам повысили заработную плату, передает корреспондент Today.kz.

«Заработная плата депутатам Парламента РК была повышена с 1 марта 2017 года», — сообщил информированный источник.

Кроме того, эту информацию подтвердила и сами депутаты мажилиса Бахытбек Смагул и Екатерина Никитинская.

«Да, повышение было. Я единственное, что хочу сказать, мы получали меньше, чем члены правительства. Это я точно знаю, поэтому начали поднимать этот вопрос. Хотя по международной практике депутат считается одной из высоких полемических должностей. У нас зарплата, предположим, как в коммерческой структуре, где идёт оклад, а на госслужбе есть надбавки», — пояснила ситуацию Екатерина Никитинская.

Известно, что повышение зарплаты депутатам составило, по одним данным, 30 процентов, по другим — 50 процентов.

Как стало известно корреспондентам портала, для всех депутатов действует единая ставка. Однако зарплата каждого депутата зависит от надбавок за руководство комитетом, за стаж работы и так далее. В среднем эту сумма составляет около 500 тысяч тенге.

В частности, стало известно, что народный избранник от партии «Ак жол» Азат Перуашев получает по 220-230 тысяч тенге два раза в месяц.

Молодой депутат Серик Сапиев признался, что получает зарплату в два транша: первый составляет 180 тысяч тенге, а второй — 370 тысяч тенге.

Мажилисмен Ерсултан Бектурганов сообщил, что получает 168 тысяч в качестве аванса и 240 в качестве основной зарплаты.

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