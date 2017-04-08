Предметы, похожие на советские контейнеры с химическим оружием, обнаружили в Сирии

Предметы, похожие на советские контейнеры с химическим оружием, обнаружили на фотографии с уничтоженной сирийской авиабазы. На это, в частности, обратили внимание члены группы Conflict Intelligence Team. Они занимаются расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источникам. Как отмечают они в своем микроблоге, саму фотографию с подозрительными предметами опубликовало агентство РИА Новости.

В ночь на пятницу Соединенные Штаты выпустили крылатые ракеты по авиабазе правительственных сил Сирии. Президент США Дональд Трамп отдал приказ после химической атаки в провинции Идлиб. Вашингтон обвиняет в этом президента Сирии Башара Асада.