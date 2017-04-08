В Казахстане многодетных мам обяжут выходить на работу. В 2018 году изменится порядок оказания помощи малоимущим. Теперь, если есть хотя бы один трудоспособный человек, то семья должна обеспечивать

С 1 января 2018 года адресную соцпомощь будут делить на два вида: безусловную и обусловленную. Безусловную смогут получать лишь те семьи, где нет трудоспособных членов. Например, инвалиды или пожилые пенсионеры. Семьи, где есть как минимум один работоспособный человек, должны заключить новый контракт, который обяжет их трудиться. В противном случае пособия не будет.

«Вместо пособий многодетным семьям, несовершеннолетним из малообеспеченных семей, семьям на грани нищеты будет предоставлена работа. Они должны посещать курсы повышения квалификации, участвовать в общественных работах, пойти на работу, которую мы им определим. Иначе не получат пособие. Так мы повышаем их активность, чтобы они сами себя обеспечивали», — пояснил главный специалист Управления занятости и социальных программ города Алматы Максат Копеев.

Если на работе их зарплата превысит 13 тысяч тенге, точнее, половину прожиточного минимума, то их также лишат пособий. Документы каждого получателя соцпомощи будут проверять.

Активисты объединения по защите прав женщин считают, что такие новшества негативно отразятся на демографии страны. К тому же, работодатели не охотно принимают женщин с четырьмя или пятью детьми.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, в Казахстане насчитывается более 240 тысяч многодетных матерей, имеющих государственные награды Алтын и Күміс алқа. Если со следующего года многодетная мама не захочет или не сможет трудоустроиться — ее лишат поддержки в две тысячи тенге за каждого ребенка .

Newtimes