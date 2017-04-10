Дисквалифицированный за предвзятое судейство арбитр из Уральска стал инспектором футбольных матчей

Рашид Хуснутдинов, еще в 2007 году пожизненно дисквалифицированный за предвзятое судейство, в этом году стал инспектором матчей Второй лиги чемпионата РК.

О том, что бывший президент ФК «Акжайык» Рашид Хуснутдинов теперь работает инспектором матчей, нам сообщили уральские болельщики. Его заметили в VIP-ложе на стадионе уральского клуба во время матча «Акжайык» — «Кайсар» (Вторая лига).

По словам любителей футбола, он обычно посещает все футбольные встречи, которые проходят в Уральске, и занимает место на трибуне. Но в этот раз одетый в официальный костюм Хуснутдинов сидел и заполнял какие-то бумаги на месте инспектора.

Проверив эту информацию, мы выяснили, что действительно Рашид Хуснутдинов был назначен инспектором на матч первого тура Второй лиги.

Порядок назначения инспекторов на футбольные матчи таков, что подходящих специалистов рекомендует местная ассоциация футбола. Только после этого кандидат проходит соответствующее тестирование и экзамены.

Западноказахстанскую ассоциацию футбола возглавляет Александр Любимкин. К нему-то мы и обратились с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

— Я никаких рекомендаций не подписывал, — заявил Александр Любимкин. – Это сделали за моей спиной в судейском комитете при ассоциации. Этот вопрос поднимался еще в прошлом году, но я отказался давать рекомендации Хуснутдинову. Не давал и не дам.

О том, как же судья, пожизненно дисквалифицированный от обслуживания игр чемпионата РК, смог стать инспектором на футбольных матчах, мы решили узнать у директора Департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николая Левникова.

— Я и не знал, что такой инцидент был в 2007 году, — сказал Николай Левников. – Но сейчас, подняв бумаги, увидел, что Хуснутдинова тогда отстранили за необъективное судейство. Да и такой формулировки — «пожизненно» — сейчас не существует. Его назначили инспектором по рекомендации местной ассоциации футбола.

Правда, спустя некоторое время директор Департамента судейства и инспектирования сам перезвонил нам и рассказал, что вопрос с назначением Хуснутдинова взят на особый контроль.

— Сейчас я выяснил, что с 2013 года рекомендации от региональных ассоциаций не подписываются первыми руководителями, — сказал Николай Левников. – Это большое упущение, и я намерен все исправить. Вот, рекомендацию на Хуснутдинова президент ассоциации Любимкин не подписывал. Здесь стоит подпись руководителя судейского комитета Дениса Терешова. Сейчас же будем связываться с ассоциацией, и, если руководитель ее не одобрит, мы лишим Хуснутдинова права быть инспектором.

Инспектор матча – лицо, осуществляющее контроль организации и проведения матчей на соответствие футбольным правилам, а также дает оценку работе арбитров, обслуживающих матч.

Екатерина ЛИТВЯКОВА