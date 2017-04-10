По словам 60-летнего Анатолия Лысенко, полицейские, не проведя медицинского освидетельствования, поместили его в вытрезвитель, нанесли побои и забрали 27 тысяч тенге.

— Это случилось вечером 2 апреля, — рассказывает Анатолий Лысенко. – Перепрыгивая через лужу, я поскользнулся и присел. Ко мне тут же подошли ППС-ники, среди них был и офицер. Решив, что я пьяный, они усадили меня в машину и отвезли в наркологический диспансер. Я был трезв. Кроме того, я вообще не выпиваю и даже не курю.

По словам пострадавшего, там, не проводя медицинского освидетельствования, его заставили раздеться до нижнего белья и закрыли в какой-то комнате.

— После того, как я начал кричать, вошли дежурный врач и полицейский, — говорит Анатолий Лысенко. – Они заламывали мне руки за спиной, когда связывали. Кисти рук все вспухли, до сих пор ломит. На лбу вот ссадина.

Отпустили Анатолия Лысенко только ближе к полуночи. Вернули вещи и телефон. А когда он попытался позвонить на номер «102», выбили у него из рук телефон.

— В брюках и куртке все карманы были вывернуты, — вспоминает мужчина. – У меня с собой были деньги – 27 тысяч тенге, и пакет с продуктами питания – я их перед тем, как меня задержали, купил. Ни денег, ни продуктов мне не вернули, выставили из диспансера.

Уже на следующий день Анатолий Лысенко написал заявление в Управление собственной безопасности на действия сотрудников полиции. Также он обратился в городскую прокуратуру и Бюро по защите прав человека.

Как нам сообщил начальник УСБ ДВД ЗКО Жасталап Сагадетов, заявление от Анатолия Лысенко было принято и в настоящее время ведется расследование.

— По данному факту возбуждено два уголовных дела: по статье 362, часть 4, пункт 1, и статье 188, часть 1 Уголовного кодекса, — сообщил Жасталап Сагадетов.

Статья 362, ч. 4, п. 1 «Превышение власти или должностных полномочий». Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Деяния, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные с применением насилия или угрозы его применения. Статья 188, ч. 1 «Кража» Кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Екатерина ЛИТВЯКОВА